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綠議員指侯私下威脅自己 侯友宜：沒頭沒尾

聯合報／ 記者張睿廷張曼蘋／新北即時報導
民進黨議員顏蔚慈認為侯友宜私底下烙話威脅自己。侯友宜表示，這些話沒頭沒尾的。記者張睿廷／攝影
民進黨議員顏蔚慈認為侯友宜私底下烙話威脅自己。侯友宜表示，這些話沒頭沒尾的。記者張睿廷／攝影

新北市長議會總質詢，民進黨市議員顏蔚慈指出，侯友宜曾私底下對自己說「你看我甘是國民黨？」、「若我繼續留在新北市，你們會更艱難」，認為是在威脅。侯友宜指出，不清楚這句話的來龍去脈與頭尾，「我現在是國民黨」。

顏蔚慈先問侯友宜，是否記得在她的座位旁是說過什麼話嗎？侯友宜回，關心蘆洲發展，也說常去吃切仔麵。顏蔚慈說，自己昨天跟侯說「國民黨未來靠你了」，但侯友宜卻回「你看我甘是國民黨」，是否要承不承認說過這句話？希望侯友宜公開場合跟私底下言行要一致。

侯友宜回，別人怎麼看自己，是不是國民黨都可以，但他1975年左右就加入國民黨，中間有很長一段時間沒回國民黨。別人怎麼看，不重要，國家最重要的是「我現在是國民黨 」。

侯友宜表示，「你們民進黨也有說我加入民進黨」，還說什麼什麼警察菁英入黨，「我沒有啊」，自己要強調警察行政中立，民進黨也沒有人相信，不管國民黨、民進黨，做事情要超越黨派。

顏蔚慈又問，「你在國民黨很委屈嗎？」，侯友宜回，自己是事務官出身，不管在國民黨、民進黨時期，都做過政府官員，別用意識形態，做事要超越政黨。

顏蔚慈接著說，4月26日市政報告時，侯友宜對自己說過「若我繼續留在新北市，你們會更艱難。」懷疑這是威脅。侯則回，「沒頭沒尾」，不管自己在哪都會認真為新北打拚，這是無頭無尾的一句話。自己認為不管再艱難，都是要一起打拚。

顏蔚慈再問「你有沒有把新北市民當自己人」，侯友宜說，每個新北市民我們都很關心，不要讓家屬沒有空間 。

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