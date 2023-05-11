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大龍峒社宅大門磁卡高度150公分 議員：身障友善做一半

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市大龍峒社宅大門磁卡高度150公分，不利身障者。圖／台北市議員陳怡君辦公室提供
台北市大龍峒社宅大門磁卡高度150公分，不利身障者。圖／台北市議員陳怡君辦公室提供

北市大龍峒社宅早期從中繼宅轉為社宅，台北市議員陳怡君發現，社宅內公共廁所、電梯都改了無障礙設施，但要進去的大門磁卡，高度150公分，「比我還高」身障者坐輪椅，無法開門，還要透過管理員，會勘兩個月，也說無法改成自動門，大龍峒社宅友善只做一半。對此，住都中心表示，主要是門扇寬度不夠，將再找廠商改善。

陳怡君指出，大龍峒社宅的公共廁所及電梯都改成為友善設施，電梯設有身障按鈕，連廁所的門也有符合身障者身高所使用的按鈕，方便身障朋友如廁，但諷刺的是，市府改了大門內的無障礙電梯，卻無法改善大門。身障者要回家時，進門需要刷磁卡，而磁卡的高度超過150公分以上，對於輪椅族極度不友善，身障者根本無法自由進出。

陳怡君說，輪椅族身障者每次要進去大門時，因為門口缺少無障礙設計，每次都必須倚靠大樓管理員開門，有時候管理員暫離，身障者就必須在門口等待。

據身障者表示，沒有無障礙設計的門口，讓他每次要回家內心都很忐忑及尷尬，也不好每次都麻煩管理員，因此希望市府能多重視無障礙設施的需求。

陳怡君說，她會勘近2個月，大門沒有無障礙施設，不積極改善，把責任推給廠商，希望都發局拿出同理心，積極改善大門無障礙設施，讓輪椅族身障朋友回家不再面有難色，安心回家。

北市住都中心表示，大龍峒是早期興建的社宅，較無無障礙規畫，原設計為手動推拉門，是單側開門，受限基地條件，寬度不夠，更改為橫移式自動門有困難性。在周邊相關設備未完成配套修正前，先以設置服務鈴方式，由物業及保全人員協助進出不便者，等其他相關設備評估完成後，盡速完成自動門之改善工程。

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