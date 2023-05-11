穿防彈背心喊治安敗壞 新北綠議員：槍林彈雨感受不到安全

新北市近期發生多起槍擊案，民進黨市議員們今早在議會總質詢前開記者會，穿上防彈背心高喊「市政擺爛 治安敗壞」。議員戴瑋姍強調，新北市民在路上都不安全，只能穿防彈背心，因為市長無法保護市民，要新北市長侯友宜正視治安問題，市民槍林彈雨中感受不到一絲安全。

戴瑋姍率先上陣表示，新北槍擊很多，市民不放心，甚至有行刑式槍擊，會擔心走在路上是不是也有槍戰，市民在路上都不安全，2019年侯曾說治安不好要下台，但現在整個新北不安全，只好穿防彈背心，因為市長無法保護市民，現在市民的恐懼加倍，槍林彈雨中感受不到一絲安全，不要讓新北成為新的慶記之都。

議員張錦豪質疑，「您不是要保護市民嗎？您不是很會喬？可以跟黑道喬不要再來新北開槍，去喬全國黑道不要再開槍，先把新北市民顧好。」議員顏蔚慈更痛批，新北治安敗壞至此，市長震怒後還是發生一連串槍擊，市民只能自保，市長不要講空話，「之前誇下海口是騙選票還是騙市民？」

蘇錦雄認為，新北市的治安惡化已經到難以置信的地步，幾乎天天都有治安事件上新聞，侯市長承諾的安居樂業已是夢裡相見。林秉宥則質疑，一個月來新北開槍百餘槍，大家在槍林彈雨中膽戰心驚，治安如果無法改善，總統之路還沒開始就在這裡結束。

新北市警察局局長廖訓誠表示，新北市警察同仁的努力不容抹滅，最近幾件刑案，警察同仁都在最短時間內破案、緝捕相關嫌犯。新北市警察局的警民比，全國最高，警察同仁的工作量、工作壓力都很大，衷心希望議員及社會大眾多給警察鼓勵，新北市治安會更好！