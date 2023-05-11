影／萬坪萬里繡球花海盛開 網紅秘境新人拍抽萬元獎品

新北市高家繡球花田萬里第三園區負責人高逢謙，去年曾榮獲農委會百大青農，今年把陽明山竹子湖的繡球花全移植到第三園區擴增至萬坪，目前盛開成打卡美境，今天揭幕，吸引網紅、新人、情侶等拍攝。萬里區公所結合小農等辦賞花、旅遊活動，促進觀光商機。

萬里區長粘雪琴、青農高逢謙、在地小農及多間店家，今天為高家繡球花田萬里第三園區花季揭幕，現場洋溢濃濃浪漫喜氣氛圍，有多對新人搶拍婚紗照，準備試試手氣，參加多項萬元抽大獎的好康。來自越南的新娘梁氏翠銀表示，在這麼美麗的花海拍婚紗，令她永生難忘。

萬里區長粘雪琴表示，高逢謙曾榮獲第六屆百大青農，園區歷經這3年的新冠疫情，造成很大的虧損。但他沒有被環境擊倒，仍然持續辛勤照料、培育及改良繡球花，堅持不放棄的精神令人敬佩。

粘雪琴說，繡球花範圍很大，成為網紅朝聖必拍打卡秘境，十分難得，怎麼拍都美。區公所結合小農、商家、飯店、餐廳、伴手禮和旅遊等業者共同行銷，邀請民眾踴躍前來賞花，促進旅遊商機。

花季特別推出到萬里拍婚紗抽萬元獎品活動，前10對新人完全免費入園拍婚紗，前100對新人可享有半價入園優惠，而且可以再抽萬元禮品，獎項包含白宮行館沙灘蜜月房（巿價1萬2800元）等。

區公所歡迎民眾走訪青春山海線，如大鵬足湯公園、萬金自行車道、野柳地質公園、維納斯海岸、幸福廣場、龜吼漁夫巿集、瑪鋉溪親水步道等。花季期間只要在萬里區內任一景點拍照，再上傳至區公所FB粉絲團，即可參加花季抽獎活動，詳見萬里區公所FB粉絲團。