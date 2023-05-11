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控病房助理不足院方擺爛 北市聯醫工會喊話衛生局長正視

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市衛生局簡任技正王素琴（前排左2）接受北市聯醫工會的陳情書。記者林佳彣／攝影
台北市衛生局簡任技正王素琴（前排左2）接受北市聯醫工會的陳情書。記者林佳彣／攝影

北市聯醫工會與仁愛醫院病房助理今聚集北市府大門，控院方遲未解決病房助理人力不足問題，作為主管機關的北市衛生局未盡監督之責，放任院方擺爛、承諾跳票，喊話北市聯醫大家長、衛生局長陳彥元正視問題，應立即介入處理，重新制定合理的照護比。衛生局簡任技正王素琴接受陳情書，並表示會有統一窗口跟工會說明。

北市聯醫工會提出3大訴求，北市聯醫「病房助理」人力不足，衛生局應立即介入處理，其次是補足病房助理人力，以及重新制定合理「照護比」。

北市聯醫工會組長胡展綸指出，北市聯醫的病房助理不是一般在病房打雜的庶務人員，而是通過照服員訓練且取得資格的護理輔助人員。這是北市府獨創政策，目的減少病患家屬經濟負擔、護理人員重複性工作，立意良善、領先全國的德政卻沒相關條文約束規範。疫情迄今，病房助理人數減少3成，加上看護聘僱難度增加，工作量變多。

病房助理控訴，聯醫擺爛欺負病助，不願意面對人力不足問題，白班一位病助要照顧15名病人、大小夜班甚至多達30位，有些沒家屬陪病更加重工作量。怕上廁所不敢多喝一滴水，因能花在每位病患的時間太少，他們照顧病人，也希望在工作環境能被雇主好好對待，喊話衛生局長陳彥元出來主持公道。

北市議員林亮君表示，所有北市民的健康就是這些醫護人員在幫忙守護，市長跟衛生局不該漠視不管。議員苗博雅說，法律從沒禁止企業給予員工高於法律規定的待遇，所謂規定1比5，但沒禁止聯醫提供比1比5更好的人力去服務病患。

聯醫仁愛院區副院長林志陵回應，急性病房的病房助理制度是北市聯醫全國首創獨有，目前尚無中央頒布的設置標準。病房助理的員額、人力計算方式與薪資，每年均由聯醫依據服務量丶床數變化以及物價等因素調整後，向衛生局提出預算申請。

林志陵說，衛生局今年初起，即督促聯醫針對各院區病房助理人力盤點及計算，人力均依人床比配置計算員額數、依各單位病房助理需求調度。面對社會結構改變及大環境缺工，聯醫透過多元管道積極招募病房助理。

北市聯醫工會組長胡展綸指出，疫情迄今，病房助理人數減少3成，加上看護聘僱難度增加，工作量變多。記者林佳彣／攝影
北市聯醫工會組長胡展綸指出，疫情迄今，病房助理人數減少3成，加上看護聘僱難度增加，工作量變多。記者林佳彣／攝影
北市聯醫工會與仁愛醫院病房助理今聚集北市府大門，控院方遲未解決病房助理人力不足問題，喊話北市聯醫大家長、衛生局長陳彥元正視問題，應立即介入處理。記者林佳彣／攝影
北市聯醫工會與仁愛醫院病房助理今聚集北市府大門，控院方遲未解決病房助理人力不足問題，喊話北市聯醫大家長、衛生局長陳彥元正視問題，應立即介入處理。記者林佳彣／攝影

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