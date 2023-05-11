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新北新慶記之都？ 侯友宜：請議員不用穿防彈衣上議會

聯合報／ 記者張曼蘋張睿廷江婉儀／新北即時報導
新北市再傳槍擊案，民進黨新北市議員上午磨刀霍霍、身穿防彈背心，針對治安議題猛攻新北市長侯友宜。記者林澔一／攝影
新北市再傳槍擊案，民進黨新北市議員上午磨刀霍霍、身穿防彈背心，針對治安議題猛攻新北市長侯友宜。記者林澔一／攝影

新北市議會今總質詢，民進黨議員質詢時針對新北治安猛攻，議員戴瑋姍、張錦豪輪番要求新北市長侯友宜負責任，指新北市是新的「慶記之都」。侯友宜說，他當過警察，也參加過很多槍戰，對犯罪決不妥協，「請議員放心，也請議員不用穿防彈衣上議會堂，我一定會保護大家的安全。」

戴瑋姍表示，新北面臨槍林彈雨，已經被開近百槍，讓新北市民眾感受不到安全，市長連自己人都不能保護，如何保護市民，「在上位者政策方面沒做好？是否沒做好犯罪預防。」戴酸「我們是新的慶記之都。」

侯友宜說，警方都在第一時間快速展開，快速把嫌犯一網打盡，第一重要的是犯罪工具管制，不管模擬槍、還是其他改造槍制式槍等都要源頭管理。侯表示，他當年從事警察，如何壓制罪犯，「貴黨在執政，犯罪如何壓制，你可以回去檢視，新北市不會是槍林彈雨，新北都快速破案」，不管他在哪，都隨時掌握狀況，他隨時掌握了解辦案方向。

戴瑋姍質問侯友宜「難道不需下台負責？」侯說，新北市治安包括首長、市長都要負起責任，當然是中央地方一起講清楚，才能有效壓制犯罪， 「我一定會快速辦案，一個個把歹徒繩之以法」，了解犯罪原因，全力以赴把事做好，「我沒有紙上談兵，我全力以赴保護治安。」

對於張錦豪質疑新北治安，侯友宜表示，新北這幾年犯罪人口率下降六成，新北率全國讓大家跟進第三方警政，犯罪預防讓治安穩定，這些發生個案，不論在新北或其他地方的個案，都快速破案，犯罪不可能不發生，但犯罪零容忍，「我當過警察，也參加過很多槍戰，對犯罪我絕不妥協，請議員不用穿防彈衣上議會堂，我一定會保護大家的安全。」

侯友宜 議員

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