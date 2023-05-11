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綠議員穿防彈衣抗議治安崩壞 侯友宜：面對挑戰全力以赴

聯合報／ 記者江婉儀張曼蘋張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜在市政總質詢前接受聯訪。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜在市政總質詢前接受聯訪。記者張曼蘋／攝影

新北市治安事件頻傳，昨天五股區下午也發生槍殺事件。民進黨議員今天在新北市議會穿防彈衣，抗議市府無能至極。新北市長侯友宜表示，新北市警方都在第一時間快速逮捕嫌疑犯，面對治安挑戰，絕對全力以赴，毫不手軟。

侯友宜在市政總質詢前接受聯訪，侯友宜表示，面對個案的突發事件，新北市的警方都在第一時間，快速逮捕嫌疑犯，積極追查所有案件的來龍去脈，每個案件都快速破案，非常謝謝辛苦的第一線同仁。

侯友宜表示，面對治安挑戰，絕對全力以赴毫不手軟，在打擊黑幫、查緝槍枝，地方會全力以赴，更期待中央跟地方一起合作，能夠追查槍枝源頭跟組織犯罪的整個幫派份子，從源頭管理，地方全力以赴，讓宵小、讓犯罪集團不敢造次

新北市24歲張姓男子前晚失蹤，昨天在五股山區發現遺體，外傳是新北市副發言人張劭斌的弟弟，侯友宜表示，五股治安事件第一時間就逮捕嫌犯，對於家屬請各界給予更多空間。

侯友宜 槍枝

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