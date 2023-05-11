閉幕7年年年維運 世界設計之都官網挨批燒錢

「2016年世界設計之都」落幕7年多，議員發現，北市府仍委外辦理官網維運業務，歷年耗資逾348萬，網頁更新內容乏善可陳，抽查單日點閱竟僅56人次，形同燒錢的「蚊子網站」。北市文化局說，持續將網站做得更便民，並評估網站與文化局網站整併介接可行性，強化資安強度，並豐富網站內容。

議員林延鳳表示，「2016年世界設計之都」官網今年編列27萬元維運，並於4月底對外招標，當年耗資約106萬所建置該網站，多年來又耗費約242萬維運，共計348萬元花費在已經落幕的活動官網維運，相較2017年世大運官網已於2020年3月下線，2009年聽障奧運、2010年台北花博等國際指標活動，也都未比照如此「禮遇」。

林延鳳說，查閱其他曾舉辦世界設計之都的城市，皆已找不到活動官網，且查閱網站「最新消息」，去年僅有9篇更新，平均月更新不到1篇，若以去年度98萬維管費計算，1篇文章價值破10萬，抽查4月27日單日點閱數，僅56人次，是名副其實的「蚊子網站」。

北市文化局回應，北市申請2016世界設計之都，主辦城市協議規定須維運網站10年，以持續推廣設計概念，依協議辦理遵守國際間約定，其他主辦城市活動結束後對網站有不同的營運情形，都尊重，設計之都前後皆積極推設計相關計畫，以資訊發布、專案成果等更新於網站上，另配合本府相關設計、美學計畫設置專頁搭配活動時程露出，並於活動結束後撤下。

文化局說，近年資訊安全日趨重要，為提高網站的資安等級，故編列預算用於作業系統更新升級、資安漏洞排除、網站定檢及無障礙標章2.1AA等級等。