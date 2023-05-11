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北市寄養家庭 考核獎金將提高

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

台北市寄養家庭共109戶，寄養兒童及少年共128人，但願意投入服務的民眾日益減少，議員昨建議提高寄養家庭考核獎金，社會局長姚淑文承諾優等不低於2萬元，甲等則是1萬元，明訂獎勵標準額度，預計今年底頒發。有寄養父母表示，寄養家庭不會計較獎金，但提高獎金確實是肯定。

社會局提案修正「台北市兒童及少年寄養家庭管理自治條例」，北市議會法規委員會上周審議，放寬申請年齡25歲至70歲，昨續審寄養家庭考核獎金、廢止資格延長至3年等條文，社會局針對議員建議修正條文，該案將送市議會大會二、三讀，若順利通過，市府預計8月公告實施。

市府每年編列預算60萬元，依評定家戶數均分，近年評定優或甲等的寄養家庭達9成，優等可獲約8000元、甲等約5000元，議員陳政忠認為，考核優等、甲等者建議獎勵明確化並提高金額，不因人數而稀釋應得獎勵。

姚淑文說，每年10月考核寄養家庭，年底公告、頒獎。寄養家庭付出高度愛心，社會局願意提高考核獎金，優等不低於2萬元，甲等則是1萬元，並於歲末感謝寄養家庭一年來的付出。

另外，第11條「考核丁等」才終止寄養家庭資格，社會局欲修正新增為「未提供安置照顧持續達2年以上」，陳政忠認為，寄養家庭須經嚴格審查，連續2年沒提供安置仍存在，建議2年延長至3年，讓寄養孩子多一個選擇權。

姚淑文說，議員認為寄養家庭有心申請，已經不容易，因此同意廢止資格延長至3年，社會局會評估寄養家庭個別狀況，特殊情事則不在此限；感謝議員審查過程中，能體恤寄養家庭的經營困難與照顧孩子的用心，社會局會給更多支持與資源，也會在寄養家庭的照顧品質上監督、考核，確保所有孩子能獲妥善照顧。

北市寄養家庭孫先生表示，寄養家庭不會計較1、2萬元獎金，市府提高考核獎金，對他們是更多肯定，但還沒成為寄家者，考量的不只是考核獎金，因此金額提高吸引加入的誘因並不大。

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