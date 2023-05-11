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新北1675棟危老建物 僅7棟完成補強

聯合報／ 記者張睿廷張曼蘋江婉儀／新北報導
民進黨議員質疑補強重建數量太少。圖為在房子外面加鋼版，加強結構安全性。圖／新北市工務局提供
民進黨議員質疑補強重建數量太少。圖為在房子外面加鋼版，加強結構安全性。圖／新北市工務局提供

危老建築物改建或補強刻不容緩，新北工務局提供免費耐震評估，但至今完成補強重建的僅7棟，民進黨議員昨質詢批，比例太過懸殊、直呼「丟臉」。市長侯友宜說，重建需要所有住戶同意，會持續努力。工務局指出，新北申請補強案件去年迄今共計10案，已是全國最高。

市議員黃淑君說，新北市有針對都市危老建築物結構提供安全性能評估評估，這5年間申請初評的房屋共有2344棟，評估分數45分的有1675棟，她詢問工務局目前完成補強與重建的建物共有幾棟？

工務局長祝惠美回答，目前共有「7棟」。黃淑君聽到批比例太過懸殊。祝惠美又回應，社區重建需要全體住戶同意，市府會持續鼓勵民眾補強改建。

工務局表示， 為加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建物重建，依據「都市危險及老舊建築物加速重建條例」規定，經結構安全性能評估結果的建築物耐震能力未達一定標準者，可依規定申請重建，改善居住環境，提升建築安全，經初步評估耐震能力超過45分，可依報告書建議做結構補強或申請危老都更

工務局統計，新北2018年至2022年申請「耐震能力初步評估」有2344棟，其中依據評估報告逾45分者有1675棟，評估結果除可適用條例申請重建外，也可循一般都更、簡易都更方式辦理重建。

老舊建築物在申請重建前的階段性結構補強，可申請內政部提供「弱層結構補強」方式補強，最高提供450萬補助。新北申請補強案件2022年有7案、今年有3案，共計10案為全國最高。

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