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綠批北廢南送 侯回擊完全沒這回事

聯合報／ 記者江婉儀張曼蘋張睿廷蔡晉宇／新北報導
五股垃圾山經整治後，翻轉為五股夏綠地是新北市長侯友宜重要政績。圖／新北市環保局提供
五股垃圾山經整治後，翻轉為五股夏綠地是新北市長侯友宜重要政績。圖／新北市環保局提供

新北市長侯友宜重要政績為「翻轉五股垃圾山」，曾稱是以「改變的勇氣」讓環境更好，民進黨昨質疑，新北的垃圾都丟到外縣市處理，是自掃門前雪，「是欺騙的勇氣」；侯友宜回擊，完全沒這回事，反質疑戴是否看過五股垃圾山？環保局強調，新北市都有跨縣市合作稽查、控管。

五股垃圾山過去30年傾倒非法棄置物、違章工廠林立，衍生環安、治安、公安等，市府近年跨局處合作，輔導廠家取得合法使用、產業納管，整頓面積169公頃，翻轉為「五股夏綠地」。民進黨中央黨部昨表示，侯友宜整頓五股垃圾山後，造成廢棄物倒全台的重大問題，堪稱是「廢話亂台」，廢棄物倒全台。

民進黨議員戴瑋姍昨質詢也指出，侯政績根本是世紀大騙局，她收到很多中南部陳情，新北的垃圾都往中南部送，痛苦都由中南部的民眾來承擔，「這不是改變的勇氣，是欺騙的勇氣」，市長只是把垃圾丟到鄰居家門口，沒有解決問題。

侯友宜表示，完全沒這回事，當時有說可就地合法廠家都有輔導，造成嚴重汙染的業者就會要求搬遷。環保局長程大維表示，五股垃圾山整頓是把占據公有地的違章工廠拆除，170公噸垃圾未來會透過都市計畫執行，先初步把有高汙染的部分處理。

侯友宜反問戴瑋姍「有沒有去看五股垃圾山」，戴瑋姍說「當然有，她身為新北議員都有去。」戴質疑，新北只有自掃門前雪，沒有管境外，中南部就抓到新北業者在中南部亂倒廢土。侯友宜直接回「新北也有查到從南部上來的」，雙方互不相讓。

程大維則回擊，業者的流向、場地以及車輛等都有控管，新北市都有跨縣市合作稽查，他要告訴議員現況事實。

議員林秉宥則指出，廢棄物清理法判決數從2019年29件，到去年暴增至1049件，原本五股垃圾山可以處理，因為有簡易分類場可以暫置分類，功能一下喪失後，導致垃圾在全台流竄無處可去，導致環保事務中間斷，「市府可以放火燒，不許百姓做回收」。

程大維表示，不論轄區內外都會稽查，現在費用沒有漲價，以前有的便宜是因為不是合法業者價格低鹽，現在北北基桃價格都一樣，目前焚化爐的量都可以處理新北的量。

侯友宜 議員

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