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興富發建案釀1死10傷 土木技師：疑「吊臂撞外牆」整隻往外彈

議員指警查槍騷擾玩具槍業者 新北：改造槍仍多

中央社／ 新北10日電

新北市近來發生多起槍擊案，警方也加強肅槍作為，新北市議員林秉宥把玩具槍搬進議場，批評警方錯把馮京當馬涼，頻騷擾玩具槍業者。警察局長廖訓誠表示，查獲槍枝多是改造槍。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員林秉宥把10多把玩具長短槍搬到議場，他表示，警方錯把馮京當馬涼，可改造的操作槍及模擬槍，早已公告查禁2年了，可是警界出身的市長侯友宜日前還表示治安亂象需實名登記源頭管理。

侯友宜表示，因為改造槍枝還是很多，有很多人沒有按照規定辦理，所以要查。

林秉宥表示，任何可改造的模擬槍或操作槍，目前都是違法。都應當成真槍看待。早已不再改造了，有人都直接製造真槍，更不需買玩具槍來改造，但一有槍擊案發生，警方就會去查緝玩具槍業者。這些都是合法外銷歐美的廠商，一直被警方查廠及騷擾。

廖訓誠表示，改造槍枝多從模擬槍等來源改造，今年查獲34枝槍枝，只有1隻是制式槍枝。因此，警方會去工廠查察，但不會騷擾廠商，更不會影響正常合法販賣行為，改造槍枝工廠查緝會依情報布建，積極查緝槍枝源頭。

槍枝

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