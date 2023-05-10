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翡翠原水專管工程後天貫通典禮 侯友宜、柯文哲都缺席

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
翡翠水庫原水工程，原水管道工程，挖掘工程。記者黃義書／攝影
翡翠水庫原水工程，原水管道工程，挖掘工程。記者黃義書／攝影

翡翠水庫原水專管工程自民國108年7月間開工，今年5月12日貫通隧道，估113年6月底可通水，將提升及保障大台北地區600萬人用水安全。後天的貫通隧道典禮，邀請歷任台北市長及新北市長侯友宜出席，但包括侯友宜、柯文哲及歷任市長，當天都不會出席。

北水處表示，翡翠水庫原水專管工程，隧道全長約2.8公里，斷面內徑為4.5公尺，取水量達每天270萬噸，隧道結構採馬蹄形鋼筋混凝土襯砌，基於安全因素及降低對環境衝擊，捨棄進度較快爆破鑽炸方式，採用機械鑽掘，以安全穩健方式執行，並落實對環境保護承諾。

翡翠水庫原水專管工程自108年7月15日開工，分為翡翠段及龜山段2段隧道，經施工團隊趕工，上游翡翠段隧道在110年9月間貫通，對整體工程是重大里程碑。

北水處指出，翡翠水庫原水專管完工後，可提升大台北地區600萬人的用水保障，若與經濟部水利署的板新地區供水改善二期工程配合，供應範圍可擴展到新北市樹林、鶯歌及三峽，更讓新北市用水比例提高57%，且配合中央的產業穩定供水策略，進行跨區域聯合調度供水，未來能降低缺水風險。

北水處表示，今年5月12日龜山段貫通後就是全線完工，預估明年6月底可通水使用，且翡翠水庫原水專管工程完工後，可直接取用翡翠水庫的水，保障自來水水質穩定和品質。

翡翠水庫 侯友宜 柯文哲

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