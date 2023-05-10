北市世界設計之都閉幕7年 官網仍年年燒錢維運挨批「蚊子網站」

「2016年世界設計之都」落幕7年多，議員卻發現，北市府仍委外辦理官網維運業務，歷年耗資逾348萬，網頁更新內容乏善可陳，抽查單日點閱竟僅56人次，形同燒錢的「蚊子網站」。北市文化局說，為提高網站的資安等級，編列預算用於作業系統更新升級、資安漏洞排除、網站定檢及無障礙標章2.1AA等級等，後續將檢視設計之都網站與文化局網站整併介接可能性，以強化資安強度、豐富網站內容。

北市議員林延鳳表示，「2016年世界設計之都」官網今年編列27萬元維運，並於4月底對外招標，當年耗資約106萬所建置之該網站，多年來又耗費約242萬維運，共計348萬元花費在已經落幕的活動官網維運，相較2017年世大運官網已於2020年3月下線，2009年聽障奧運、2010年台北花博等國際指標活動，也都未比照如此「禮遇」。

林延鳳說，雖然北市府與國際工業設計協會（Icsid）簽訂協議，須於WDC計畫期間（2016年12月31日）結束後，確保網站持續運作最少10年，但查閱其他曾舉辦世界設計之都的城市，卻似未照辦，2018年墨西哥城、2014年南非開普敦，閉幕至今未逾10年，皆已找不到活動官網。

林延鳳認為，文化局既然耗費公帑，也應對網站妥善維管，不過查閱網站「最新消息」，去年僅有9篇更新，平均月更新不到1篇，若以去年度98萬維管費計算，1篇文章價值破10萬，今年截至4月底僅2篇文章，這2年更新內容只是轉貼計畫之公告或文章，也非針對主題，而抽查4月27日單日點閱數，僅56人次，是名副其實的「蚊子網站」。

林延鳳要求，文化局長蔡詩萍不僅應善加經營已支應預算之網站，提供更佳服務，更要檢討當年郝市府有關「閉幕後網站綁10年」的約款是否適當。

北市文化局回應，北市申請2016世界設計之都，按照Icsid所公告之申辦文件，主辦城市協議中規定須於辦理後維運網站10年，以持續推廣設計概念。成功申辦後即依協議辦理，以遵守國際間約定，至其他主辦城市活動結束後對網站有不同的營運情形，都予以尊重。

有關網站內容部分，文化局表示，設計之都前後皆積極推動設計相關計畫，辦理設計補助、街角設計專案等，並以資訊發布、專案成果等更新於網站上，另配合本府相關設計、美學計畫設置專頁搭配活動時程露出，並於活動結束後撤下。

文化局說，近年資訊安全日趨重要，為提高網站的資安等級，故編列預算用於作業系統更新升級、資安漏洞排除、網站定檢及無障礙標章2.1AA等級等，也持續進行網站及作業系統整併美化及便民，後續將檢視設計之都網站與本局網站整併介接之可行性，以強化資安強度，並豐富網站內容。