淡水地政所慶母親節 邀李炳輝獻唱給員工媽媽聽

新北市淡水地政事務所邀請到淡水代表性的歌手李炳輝，來到市民聯合服務中心一樓大廳，進行歌曲的演唱，要給在場地政事務所員工的媽媽，一個溫馨的母親節。

淡水地政事務所主任廖俊隆表示，過去在母親節前，都會準備許多的康乃馨花朵送給員工還有他們的母親，而今年想來點特別的活動，因此邀請到李炳輝來到服務中心獻唱給在場的媽媽們，就連路過洽公的民眾也可以座下來欣賞這一場精美的表演。

地政事務所表示，這次活動不僅是讓員工的媽媽來欣賞音樂表演，更帶著媽媽們，來到地政事務所的辦公場所，讓他們了解子女的工作環境，進行導覽解說，而現場也由子女送上康乃馨花朵給媽媽並且表示對母親的感謝，更讓這一場活動氣氛更加溫馨。