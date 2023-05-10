髒亂點變小綠地 平溪候車亭環境改造民眾滿意

平溪區嶺腳的慈航宮候車亭，因為環境髒亂為地方詬病，經區公所著手進行改善，清除雜物、喬木修剪及灌木種植，共計種植約1000株適合種植灌木，化髒亂點為小綠地。今(10)日區長李天民和里長陳銘哲到場勘查，對於改善結果很滿意。

平溪區區長李天民說，該花圃位於嶺腳里慈航宮候車亭，約102年併同慈航宮候車亭建置，因為日漸變成環境髒亂點，位於安養堂門口及106市道旁，造成觀感不佳，也影響風景區形象，因此由公所進行景觀改善，改善面積約略42平方公尺，經由雜物清除、喬木修剪以及灌木種植。共計種植約1000株適合本地種植之灌木，宮粉仙丹、矮仙丹，化髒亂點為小綠地。

嶺腳里里長陳銘哲說，這處候車亭旁的花圃早期可說是雜草叢生，又剛好位處於106市道旁，來往的人車很多，真的有礙觀瞻，感謝區公所團隊協助改善環境，種植適合的季節花種，將來的花開期，景觀一定更美，也希望大家一起維護這得來不易的環境。