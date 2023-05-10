金山六股里長輩進階動健康 玩彈力球訓練肌肉

金山區六股里的長輩愛運動，運動教練都會帶來不同的訓練道具，前陣子是彈力帶，近來又有新的運動輔具的加入，就是彈力球，現在長輩一人一顆彈力球，不但訓練肌力，還可以訓練到肢體的協調性。

教練林秉專說，為了引發長輩的運動興趣，達到延緩失能的目標，都會想一些運動搭配新的輔助道具，而長輩們也都會感到很新奇，此外，這次的球類的道具相當常見，不少民眾家中也有類似的道具，因此，透過在據點中的練習，長輩們回家自己動一動也是相當容易。

六股里長鐘鼎平也坐下來跟著長輩拿著彈力球一起動一動，為此里長也直說，可別小看彈力球運動動作簡單，不少反覆的動作還是會感覺到肌肉酸痛，有運動到肌肉與肢體協調才是來到據點最重要的目的，希望長輩們都可以在據點中認真學習，把健康帶回家。