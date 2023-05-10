被要求為恩恩案致歉 侯友宜：感同家屬心情

恩恩案逾1年，新北市議員卓冠廷今天質詢要求市長侯友宜為延誤送醫81分鐘向家屬致歉；侯友宜表示，感同家屬的心情，相關單位會反思及檢討，讓悲劇不再發生。

新北市議會今天進行市政總質詢，卓冠廷質詢表示，新北市民中和2歲男童恩恩，在去年4月14日，感染 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症，在經過81分鐘的漫長等待後，才由新北消防局救護車送往雙和醫院。

他表示，經歷急救與治療6日後，恩恩於去年4月19日去世，成為台灣Omicron變異株大規模流行後首例兒童重症與死亡案例。

他表示，如今恩恩案發生393天、1年多，他要代替林煌明（恩恩爸爸）問侯友宜，針對恩恩延誤送醫81分鐘的事實，「你在檢視所有過程後，是否願意承認新北市府有疏失，並且向其家人致歉」。

侯友宜表示，他可以感同家屬的心情，經過監察院，也經過地檢署不起訴處分，講得很清楚，他完全給予尊重，期待這些事情不要再發生。衛生局、消防局等相關單位要不斷反思及檢討，期盼悲劇不再發生。

卓冠廷表示，恩恩的家屬沒等到道歉，藉由這次質詢，也留下了歷史的紀錄，其他的就留給台灣人民評斷。