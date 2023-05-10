9名逃逸移工在泰山社宅工地遭逮 侯友宜下令全面清查

新北市議會今日總質詢，民進黨議員林秉宥指出，新北市泰山社宅案發生有移工逃逸，新北市有派人到場逮人，希望市府全面清查所有移工狀況。新北市長侯友宜表示，會要求市府相關單位全面了解、清查相關狀況。

林秉宥說，泰山區有逃逸移工，新北有派人到場查察，有移工見狀後逃跑，逮補了9名移工，公共工程本就可以申請合法移工，沒想到社宅還有這麼多逃逸移工。所以一口氣有這麼多移工，到底是不是個案？這些移工處置方式為何？還有沒有其他方式可以清查？

侯友宜回應，這9名是逃逸外勞，在社宅打工，市府會在公共建設工程裡面去全力去做好，並了解。林秉宥質問，需要花多少時間清查？侯友宜又回，他相信可以很快，許多警察單位、勞工單位都會處理。

侯友宜表示，這些逃逸移工許多是一個工地轉一個工地，市府會全面清查，甚至有一些建設公司的都會清查，城鄉局、警察局、勞工局都會全力去處理。