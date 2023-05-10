女遭性侵二度報案成浮屍 侯友宜：破案是我的職責

新北市三重忠孝碼頭上月發現一具女浮屍，經查死者曾報案遭性侵，市議員卓冠廷今在議會質詢時質疑，死者生前曾二度報案，但警方竟以改過名、證件不完全等未完成報案，最後更讓死者失蹤，痛批警方疏失，讓當事人成冰冷遺體；同時爆料另一件未成年女學生被網友拍下裸照威脅，此案數月至今未破。新北市長侯友宜強調，會積極調查，「破案是我的職責。」

卓冠廷舉例2018年韓國N號房事件，表示全台灣類似情形在台灣也發生很多件，其中三重女浮屍案卻有內部疏失，未掌握死者行蹤，最後釀悲劇。卓冠廷質詢時問警察局長廖訓誠，警方在承辦案件過程中有無隱瞞與疏失？廖猶豫後說，依檢方指揮、依法行政。

卓隨後連問，表示「為何當事人凌晨5點沒有完成筆錄？到醫院後也因為改名讓當事人消失？4月19日二次報案沒有完成？24小時有沒有通報社會局？內部檢討報告說沒有完成？為何沒有社工協助？」

同時，卓冠廷揭露另一案，表示一名未成年女學生年初被網友拍裸照威脅，被害人打到新北市警察局婦幼隊無人接聽，後由律師協助依舊未果，律師轉打1999，但對方竟要她赴派出所報案，事隔數月從派出所，到分局偵查隊，最後至刑警大隊都未破案，而加害者還找到被害女學生的聯絡方式，威脅要到校堵她，批警方態度消極。

「不要再讓新北發生報案困難事件！」卓冠廷更問侯友宜知不知曉此事，侯坦言，基於職權分立，無法知道每件案子細節，但會嚴正要求警方內部檢討有無疏失、效率不佳等問題，更不能發生報案電話無人接的狀況，不管一個兩個案件，都要了解程序，內部會積極調查，「破案是我的職責。」

新北市警察局回應，三重分局在4月18日當日依規定陪同當事人前往檢傷，當事人由母親陪同返家後，即未再回醫院完成採檢，分局聯繫下在隔天1點聯繫上當事人並於3點完成報案，二日均依規定完成婦幼安全管理系統完成性侵害責任通報；另當事人年滿18歲，並由母親陪同且心智狀態正常，受理員警有詢問是否需社工陪同，遭當事人拒絕，並未違反相關規定；至於女學生案，正在了解中。