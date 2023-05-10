母親節到新美館親子同樂 設計市集、草地表演不斷電

母親節即將到來，新北閱讀節系列活動將在新北美術館登場，規畫設計市集、在繪本裡遇見幸福、草地表演、閱讀沙龍、手作體驗等，邀親子一起來閱讀同樂，歡度母親節。新北市立圖書館長王錦華說，活動完成指定任務，還可免費獲限量繪本500本。

王錦華說，新北閱讀節系列活動繼5月6、7日連續兩天「創作匯集站」後，周六「閱讀遊樂園」親子同樂活動接力登場。其中在繪本裡遇見幸福與信誼基金會合作，完成指定任務，還可免費獲得故事繪本，限量500本，送完為止。

活力滿點的「草地表演」，趣味的巴奇先生打擊樂演出，將帶大家用生活中不起眼的日常用品，敲奏屬於自己的節奏與旋律，開心玩音樂；「花式足球表演家」唐心磊則將結合音樂與運動，帶大感受不一樣的表演藝術；熱情四射的Naughty Swing搖擺舞團，將用活力動感的搖擺舞，帶大家搖擺閱讀；還有信誼故事奶奶金尚芳與現場親子共讀。

重頭戲「閱讀設計市集」由日本文化誌秋刀魚協力策劃，共邀集25攤閱讀、設計相關品牌出攤，包括新莊地方誌新莊騷、坪林地方誌走水、旅人食通信不二味、青苔插畫moos illustration、MKCR山小孩咖啡、紅氣球又香又甜雙溪店、信誼基金會、紀陌等，讓大家認識閱讀的多重面貌。