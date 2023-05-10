母親節到新美館親子同樂 設計市集、草地表演不斷電
母親節即將到來，新北閱讀節系列活動將在新北美術館登場，規畫設計市集、在繪本裡遇見幸福、草地表演、閱讀沙龍、手作體驗等，邀親子一起來閱讀同樂，歡度母親節。新北市立圖書館長王錦華說，活動完成指定任務，還可免費獲限量繪本500本。
王錦華說，新北閱讀節系列活動繼5月6、7日連續兩天「創作匯集站」後，周六「閱讀遊樂園」親子同樂活動接力登場。其中在繪本裡遇見幸福與信誼基金會合作，完成指定任務，還可免費獲得故事繪本，限量500本，送完為止。
活力滿點的「草地表演」，趣味的巴奇先生打擊樂演出，將帶大家用生活中不起眼的日常用品，敲奏屬於自己的節奏與旋律，開心玩音樂；「花式足球表演家」唐心磊則將結合音樂與運動，帶大感受不一樣的表演藝術；熱情四射的Naughty Swing搖擺舞團，將用活力動感的搖擺舞，帶大家搖擺閱讀；還有信誼故事奶奶金尚芳與現場親子共讀。
重頭戲「閱讀設計市集」由日本文化誌秋刀魚協力策劃，共邀集25攤閱讀、設計相關品牌出攤，包括新莊地方誌新莊騷、坪林地方誌走水、旅人食通信不二味、青苔插畫moos illustration、MKCR山小孩咖啡、紅氣球又香又甜雙溪店、信誼基金會、紀陌等，讓大家認識閱讀的多重面貌。
「閱讀沙龍」知名影評人膝關節，帶領大家回味「悲情城市」、「不能說的．秘密」、「血觀音」等發生在新北地區的經典電影；廣播人、作家馬世芳將「從家常菜說起」，聊聊他的在日常當中的家常講究；臺灣奧美首席執行創意總監龔大中，將和大家分享「創意正在你看不到的地方發生」；資深旅人工頭堅則將與大家分享他的「旅行、閱讀與日常」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言