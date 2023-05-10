快訊

解放軍航母佔位台灣東部 真能如大陸所願東西夾擊？

生死瞬間！第一車廂倖存乘客：清楚看到吊臂卡軌道…列車撞上去

搭中捷遇劫！父親被砸頭破血流 她在殘破車廂中發抖實況直播

母親節到新美館親子同樂 設計市集、草地表演不斷電

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北閱讀節系列活動將在新北美術館登場，規畫設計市集、在繪本裡遇見幸福、草地表演、閱讀沙龍、手作體驗等活動。圖／新北市立圖書館提供
新北閱讀節系列活動將在新北美術館登場，規畫設計市集、在繪本裡遇見幸福、草地表演、閱讀沙龍、手作體驗等活動。圖／新北市立圖書館提供

母親節即將到來，新北閱讀節系列活動將在新北美術館登場，規畫設計市集、在繪本裡遇見幸福、草地表演、閱讀沙龍、手作體驗等，邀親子一起來閱讀同樂，歡度母親節。新北市立圖書館長王錦華說，活動完成指定任務，還可免費獲限量繪本500本。

王錦華說，新北閱讀節系列活動繼5月6、7日連續兩天「創作匯集站」後，周六「閱讀遊樂園」親子同樂活動接力登場。其中在繪本裡遇見幸福與信誼基金會合作，完成指定任務，還可免費獲得故事繪本，限量500本，送完為止。

活力滿點的「草地表演」，趣味的巴奇先生打擊樂演出，將帶大家用生活中不起眼的日常用品，敲奏屬於自己的節奏與旋律，開心玩音樂；「花式足球表演家」唐心磊則將結合音樂與運動，帶大感受不一樣的表演藝術；熱情四射的Naughty Swing搖擺舞團，將用活力動感的搖擺舞，帶大家搖擺閱讀；還有信誼故事奶奶金尚芳與現場親子共讀。

重頭戲「閱讀設計市集」由日本文化誌秋刀魚協力策劃，共邀集25攤閱讀、設計相關品牌出攤，包括新莊地方誌新莊騷、坪林地方誌走水、旅人食通信不二味、青苔插畫moos illustration、MKCR山小孩咖啡、紅氣球又香又甜雙溪店、信誼基金會、紀陌等，讓大家認識閱讀的多重面貌。

「閱讀沙龍」知名影評人膝關節，帶領大家回味「悲情城市」、「不能說的．秘密」、「血觀音」等發生在新北地區的經典電影；廣播人、作家馬世芳將「從家常菜說起」，聊聊他的在日常當中的家常講究；臺灣奧美首席執行創意總監龔大中，將和大家分享「創意正在你看不到的地方發生」；資深旅人工頭堅則將與大家分享他的「旅行、閱讀與日常」。

繪本裡遇見幸福與信誼基金會合作，完成指定任務，可免費獲得故事繪本，限量500本，送完為止。圖／新北市立圖書館提供
繪本裡遇見幸福與信誼基金會合作，完成指定任務，可免費獲得故事繪本，限量500本，送完為止。圖／新北市立圖書館提供

親子

延伸閱讀

弱勢家庭多由媽媽扛家計 1919陪讀班幫孩子準備母親節禮物

母親節將至 中市府推薦米其林美食之旅

母親節康乃馨減產價格較去年翻倍漲 嘉市花農開心減產原因曝

金山模範母親愛心滿滿 志工服務20餘年溫暖社會

相關新聞

韓國瑜推薦北農董事長人選是他？蔣萬安：還在討論

台北市長蔣萬安上任後，目前台北農產、漁產、畜產與花卉4大公司中，北農董事長仍未決定。外傳高雄市前市長韓國瑜向北市府推薦，...

淡水外海出現罕見生物 民驚狀似《哈利波特》催狂魔

日前有民眾在淡水外海，驚見海面上出現一片黑色長相罕見的生物，民眾將畫面拍照分享，網友驚訝表示「很酷、第一次看到、太神了」...

9名逃逸移工在泰山社宅工地遭逮 侯友宜下令全面清查

新北市議會今日總質詢，民進黨議員林秉宥指出，新北市泰山社宅案發生有移工逃逸，新北市有派人到場逮人，希望市府全面清查所有移...

台北信義區全新的新義法料理 專屬亞洲人的Fine Dining

位於高檔餐飲一級戰區台北信義區已經營7年的「JKSTUDIO新義法料理」，即日起正式更名為「JK STUDIO Modern Asia」，並找來原Naked裸餐酒主廚Bally(佘玟霖)擔任廚藝總監，端出全新Fine Dining菜色，堪稱全面升級重生，並相當有企圖心地將願景直指《米其林指南》。

感謝宮廟出錢出力度過疫情 林右昌：台灣GDP超越韓國

內政部長林右昌今出席中華道教玄天上帝弘道協會，新舊任理事長交接就職典禮。林右昌致詞說，疫情3年有賴各宮廟、協會，公私協力...

女遭性侵二度報案成浮屍 侯友宜：破案是我的職責

新北市三重忠孝碼頭上月發現一具女浮屍，經查死者曾報案遭性侵，市議員卓冠廷今在議會質詢時質疑，死者生前曾二度報案，但警方竟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦