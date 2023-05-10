民進黨議員批新北1675棟違老 僅7棟完成補強

新北市議會總質詢，民進黨團指出，危老建築物改建或補強刻不容緩，新北市工務局雖提供免費的耐震初評，過去5年有1675棟評估後達45分以上的可重建標準，但至今僅7棟完成補強重建，新北市議員黃淑君直呼「丟臉」，不過新北市長侯友宜強調，重建需要所有住戶同意，會持續努力。

民進黨新北市議員黃淑君今日總質詢，提到新北市有針對都市危老建築物結構提供安全性能評估評估，這5年間申請初評的房屋共有2344棟，評估分數45分的有1675棟，想了解工務局目前完成補強與重建的建物共有幾棟？

工務局長祝惠美回答，目前共有「7棟」。黃淑君聽到後相當憤怒，認為這樣的比例太過懸殊。祝惠美又回應，社區重建需要全體住戶同意，市府會持續鼓勵民眾補強改建。