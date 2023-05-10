民進黨促提高清潔隊夜點費 侯友宜：請局處精算、調整

新北市長侯友宜日前在議會總質詢首日承諾，將提高新北市清潔隊員夜點費「從80元升至120元」。新北市民進黨團今在總質詢指出，台北市夜點費增至200元，新北卻僅增加40元，要求現在開始就發放。侯友宜表示，正常是按預算編列，如果環保局還有預算可支持，會讓局處調整一下。

新北市議員黃淑君表示，新北市清潔人員僅5000多人，平均每人要服務700多位民眾，希望市府能增加員額200人，若難度太高，至少也先增加50人。

侯友宜回應，自己一定支持，盡量增加。環保局長程大維接著說，市府會先以安全為考量，把相關資源、經費投入在安全部分，設置自動化設施。

民進黨新北市議員許昭興接著提到，新北夜點費才增加40元，台北市一次就增加100元，還朔及既往，市府即日起就應發放，希望市府拿出經費。程大維表示，台北市是晚間10時開始發放，新北市則是晚間9時發放，而且，新北市三節還都是加一補一。

侯友宜回應，了解大家關心清潔隊員，新北今年才提出增加夜點費，但正常來說，還是要按照預算編列，只是環保局如果有多餘的預算，會請局處調整。