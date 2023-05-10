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腸病毒升溫 北市衛生局查核托育等機構整備狀況

中央社／ 台北10日電

國內腸病毒進入流行期，台北市衛生局表示，單就北市而言，上週腸病毒就診人次還沒達到流行閾值1100人次，也還沒有重症確診病例出現，但已開始查核轄內托育等機構環境衛生、洗手設備等。

疾病管制署昨天表示，台灣進入腸病毒流行期。台北市衛生局今天發布新聞稿指出，台北市上週腸病毒門急診就診計684人次，尚未達北市流行閾值1100人次，北市目前也還沒有重症確診病例。

衛生局疾病管制科長張惠美向中央社記者表示，由於腸病毒最容易感染的族群是5歲以下幼童，所以已經查核轄內1517家國小、幼兒園，以及托嬰中心、補習班、課照中心等托育機構的環境衛生、洗手設備、消毒、通報及停課措施，並進行衛教。

除了主動查核，衛生局已發文通知國中以上教育機構提高警覺，同時請醫療院所進行腸病毒教育訓練、醫療與新生兒照護等整備。

此外，張惠美指出，腸病毒防治需要跨局處合作，當疾管署宣布進入流行期後，停課機制就會啟動，若台北市疫情嚴峻時也會與教育局共同評估是否要調整停課標準。

依據疾管署網站，疾管署公布當年度發生腸病毒71型流行疫情時，若機構內同一班級在一週內有2名以上幼童經醫師診斷為腸病毒感染，此班級應停課7天，截至昨天，今年腸病毒71型輕症病例累計9例。

衛生局提醒，酒精不具腸病毒消毒效果，家長接觸、餵食嬰幼兒前務必洗手，若5歲以下幼童出現腸病毒感染併發重症前兆，例如手腳無力、嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促等，請儘速至北市13家腸病毒重症責任醫院就醫。

13家責任醫院包含台大兒童、三總、北榮、新光、萬芳、馬偕兒童、國泰、北醫、台安，以及聯合醫院中興、仁愛、和平婦幼、陽明院區。

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