家中黑狗失蹤4天 原來像流刺網上的魚 被竹林網纏住了

新北市一隻家犬在山區活動，脖子被竹林的黑色圍網纏繞，有如空中飛鴿被網住，或海中游魚誤入流刺網。4天後有人聽到牠的哀鳴聲，通報動保處上山尋找，救牠脫困，回到主人家中。

新北市動保處表示，先前接獲住在雙溪的吳姓女子通報，雙溪區「魚杭12號」附近山坡傳出狗的哀號聲，好像受困請求救援。瑞芳動物之家站長王嚴緖前往雙溪，但因車用導航與手機Google 地圖，也沒有標示魚杭12號的位置，只能在可能地點附近搜尋。

王嚴緒詢問當地民眾過程中，剛好遇到這隻狗的主人呂姓男子。呂說，平常上班外出，家中養了3隻狗陪伴媽媽，其中1隻黑狗已失蹤4天，媽媽擔心到睡不著覺，深怕發生意外。

他曾開車載媽媽四處找狗，最遠開到澳底漁港都沒找到。原本已不抱希望，沒想到遇見王嚴緒詢問魚杭12號在那裡，因為就在他家附近，心想難不成就是在找他家養的狗。

呂男引領王嚴緒到魚杭12號，不久就在距民宅約50公尺處山坡地，發現黑狗被圍網纏住脖子，無法脫困。考量這隻狗4天未進食，王嚴緒先提供飼料與飲水，但牠似乎吞嚥困難。剪斷圍網後，檢查黑狗並無傷口，牠才狂吃飼料和喝水。