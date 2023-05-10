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議員批新北不照顧父母 侯友宜：須視市府財政狀況

聯合報／ 記者張睿廷張曼蘋／新北即時報導
陳乃瑜質疑，新北市公托、公幼數量不足、品質不佳，要市府挹注更多資源。新北市長侯友宜表示，還是得視新北財政狀況。記者張睿廷／攝影
陳乃瑜質疑，新北市公托、公幼數量不足、品質不佳，要市府挹注更多資源。新北市長侯友宜表示，還是得視新北財政狀況。記者張睿廷／攝影

新北市議會今總質詢，民進黨議員陳乃瑜對公托、公幼質詢說，新北市公托、公幼數量明顯不足，12個寶寶才1個可以進公托，且有許多虐嬰案件，新北育兒補助也少。新北市長侯友宜回應，中央沒有補助，還是要看新北財政狀況，該處理就會處理。

陳乃瑜說，侯友宜說新北市公托量能是全國之最，「今天是來拆穿你的謊言」，新北市有多少0到2歲的寶寶？7萬2410人是去年的數字。要問侯友宜，新北能收多少嬰兒？

侯表示將近7000多吧。陳乃瑜喊，不要騙人，是6000人而已，這個數字連母數的十分之一都不到，也就是說新北市12個嬰兒只有1個能進公托。新北公托核定人數只有3萬多人，尤其是人口稠密新店區公幼量能只有2319人。

陳說，台北市為解決少子化問題，就推出各種補助，看台北市生育獎金，我們有這麼高嗎？侯友宜短回，新北的生育補助沒這麼高啦，中央沒有要新北提高，新北怎麼提高？也要看我們的財政狀況如何。陳乃瑜不滿表示，新北連續多年都有超收稅收餘額，應拿來做社福，照顧父母。

陳乃瑜最後又提，新北市父母不敢生小孩，因為新北連續三年稽查三家中就有一家違規，太誇張了，父母都相當害怕。侯友宜任四年就有4起虐嬰案件，其中1件還死亡。陳說，自己上任幾個月就收到多起案件。侯友宜回應，該通報就通報，該處理就會處理。

侯友宜 陳乃瑜

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