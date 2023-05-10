和平專責醫院改回地區醫院 蔣萬安：聽到基層聲音

512是國際護師節，台北市中正、萬華區30位里長，要求和平專責醫院改回一般地區醫院，周五將舉辦記者會。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，有聽到地方里長、基層的聲音，有需要也會向中央反應。

北市中正區里長聯誼會會長陳木松、萬華區里長聯誼會會長洪化天、里長方荷生等人，昨發出聲明，呼籲市府重新檢視醫療照護資源，落實分級分流醫療及防疫、把和平醫院還給社區、把醫療資源還給社區，落實健康平權讓醫療在地化、照護社區化、救護即時化，建立並善用社區醫療群的合作力量。

蔣萬安上午參加士林區里長座談前受訪指出，有聽到地方里長基層的聲音，這個部分關於地方醫療資源相關的配置，會來好好討論研議，同時有需要的話，也跟中央來反應。