A肝莓果事件 蔣萬安：已請好市多上午到市府說明
好市多Costco進口冷凍莓果商品被驗出A型肝炎病毒陽性事件，台北市長蔣萬安昨天在市政會議中要求衛生局，在官網上將A肝資訊獨立出來成為專區，讓民眾能夠即時知道資訊；蔣萬安上午參加士林區里長座談前受訪指出，法務局上午請好市多到市府說明，北市府要站在民眾及消費者權益的立場，捍衛民眾權益。
蔣萬安說，昨天第一時間他在市政會議上請衛生局說明，衛生局在第一時間也做了相對應的處置，但還是有幾點要說明，第一，希望將A肝的相關資訊單獨拉出成一個專區，能更及時快速明瞭的讓民眾知道相關資訊，以及後續處理方式。
第二，請法務局消保官即刻了解相關賠償機制，要站在民眾及消費者權益的立場，來捍衛民眾權益，今天上午法務局就會請好市多到市府來做說明，市府會實際了解相關後續對應的做法。
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