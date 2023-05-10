聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡水外海出現罕見生物 民驚狀似《哈利波特》催狂魔
日前有民眾在淡水外海，驚見海面上出現一片黑色長相罕見的生物，民眾將畫面拍照分享，網友驚訝表示「很酷、第一次看到、太神了」，也有民眾感覺生物外觀像 《哈利波特》小說中的催狂魔，經詢問新北市漁業處無法認定為何種生物，網友則表示此為俗稱的毯子章魚。
新北市淡水外海經常有民眾前往休閒釣魚，上週有民眾在海面上發現一種外觀狀似黑布的奇異生物，民眾將畫面PO網引發民眾好奇，直言「好漂亮、真的很酷、第一次看到。」也有民眾認為生物外觀狀似《哈利波特》小說中的催狂魔。
經詢問新北市漁業處未能確認此為何種生物，不過有網友表示此生物為水孔蛸俗稱毯子章魚，此季節會出現在北海岸一帶。毯子章魚具獨特保護機制，此生物不像其他章魚使用墨汁嚇走敵人，而是張開像網膜令自己看似很大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言