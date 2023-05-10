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侯友宜頒功績獎章 笑稱槍戰獎章都沒登記

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午轉頒行政院功績獎章予前副市長陳純敬(左)、前秘書長林祐賢(右)。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午轉頒行政院功績獎章予前副市長陳純敬(左)、前秘書長林祐賢(右)。記者李定宇／攝影

新北市今上午市政會議，新北市長侯友宜轉頒行政院功績獎章予前副市長陳純敬、前秘書長林祐賢，侯友宜笑稱以前槍戰冒生命危險拿了一堆獎章，但都沒有人事考核登記，認為獎章應與人事考核並行晉級或調整薪資。

新北市前副市長、現任住都中心董事長陳純敬，從事公職34年，獲行政院一等功績獎章。新北市前秘書長、現任捷運公司董事長林祐賢，從事公職39年，獲行政院二等功績獎章，今上午由侯友宜轉頒。

侯友宜表示，獎章是國家的肯定給予感謝，政府好意都心領，侯友宜則認為政府頒發一等公職獎章應可以晉級或加薪要並行，指示財政局跟主計處可以思考一下。

侯友宜說，以前槍戰冒生命危險拿了很多獎章，後來才知道獎章都是沒有登記的，連人事考核及證書都沒有，認為獲獎章應可晉級或加薪，表示金錢並不重要，重要的是一種感覺。

新北市今上午舉行市政會議。記者李定宇／攝影
新北市今上午舉行市政會議。記者李定宇／攝影

侯友宜 行政院

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