新莊潭底溝惡臭 將改建抽水站

新北新莊福營地區潭底溝長期惡臭，去年計畫投入5億元整治，仍未見成效，不只「緊貼」住宅區，另一側是民安國小，近日氣溫升高，讓兩側的學生及居民惡臭難耐。水利局表示，已規畫抽水站改善及新設子溝工程，盼年底前發包，預計114年底完工。

潭底溝沿線近1公里還有許多住宅及光華國小也都受到影響，尤其現在季節交替之際，氣溫升高，但又還不到能關窗開冷氣的程度，平日上課及生活都十分困擾。

市議員陳世軒指出，潭底溝貫穿南新莊，除因為地勢平緩、水流很慢致惡臭外，上游樹林也有工業區排廢水，該溝其中有段加蓋，並於上方設遊憩空間，但氣溫升高後，底下沼氣悶住讓異味情況更加嚴重，學生們若沒關窗開冷氣，一定得忍受溝旁的臭味。

水利局雨水下水道工程科長王忠賢表示，惡臭主因是主流塔寮坑溪比支流潭底溝水位高，導致潭底溝水流不出去，規畫設計900多公尺的子溝，另將改建潭底溝抽水站，增加抽水量能，改善水流速度，臭味就會散去。

王忠賢指出，當初爭取到中央前瞻基礎建設的預算，但因為超過1億元，需要營建署審查，再加上涉及到中央的塔寮坑溪整體計畫，還要再送修改計畫，中央都很幫忙，預計月底審完基本設計，年底前完成細部設計，並完成抽水站、上游1公尺子溝工程的發包。