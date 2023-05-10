民團爭蚯蚓坑水域權 新北市府：可討論

位在新北市石碇區的蚯蚓坑，峽谷流域如仙境般美麗，但過往常有民眾溺斃，2019年市府列為戲水禁區。日前再度有人駕獨木舟划行爭取水域開放，認為只禁止不教導恐造成更多人溺斃，議員建議彈性作法。市府說，可檢討是否開放，無預設立場。

民間團體開放水域聯盟長期在台灣各地爭取水域權，認為水域屬於全民，政府不該隨意禁止，而是應教導民眾當地水文及安全措施。開水聯盟過往於冬山河、大湖公園、七星潭海域等水域爭取水域權。日前再闖有「新北仙境」美稱的石碇區蚯蚓坑爭取水域權。

蚯蚓坑因陽光灑落波光粼粼美不勝收，吸引民眾戲水，因過往常有民眾溺斃，2019年新北市觀旅局列為禁區。開水聯盟召集人李元治表示，新北市府應學習公告宣導知識，例如介紹當地特殊水文、碰到問題該如何處理、攜帶浮具下水等，只會一味禁止沒有用，開放水域教育民眾，若有人溺水也較有機會被救起。

市議黃心華表示，針對有安全疑慮的場域，考量一般民眾可能缺乏足夠的知識及訓練較容易造成憾事，因此支持市府繼續維持適度管制，但另一方面也應該保有彈性，允許透過例外申請方式，進行限度、有條件開放。

議員陳永福則說，值得觀光的天然資源應該開放，但政府要做好周全考慮，民眾自己也該對自己行為負責。

新北市觀旅局表示，當時因與消防局會勘現地救援不易，禁止遊憩避免憾事，後續可檢討是否開放，觀旅局無預設立場。但目前蚯蚓坑依發展觀光條例及水域遊憩管理辦法公告為禁止從事水域遊憩活動水域，民眾進入蚯蚓坑遊憩可開罰3萬元。