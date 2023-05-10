大巨蛋椅子淺色 議員憂心吃球

台北市議會教育委員會昨考察大巨蛋，民眾黨議員陳宥丞和國民黨議員詹為元特地帶了球和手套玩起傳接球，兩人測試後認為，大巨蛋屋頂偏白色，如果觀眾席椅子顏色太淺，確實會影響接球視線；遠雄副總經理楊舜欽表示，目前燈光、色差和實際完工後會有差異，之後會邀請球隊進行壓力測試，看實際回饋後再做調整。

詹為元丟完球後表示，人工草皮感覺起來球的彈跳滿穩定的，但有吃球的問題。他表示，大巨蛋屋頂偏白色，高飛球容易被淺色的背景「吃掉」，各國巨蛋也都有類似問題，但如果連座椅都是淺色系，球很容易消失在視野當中，對球員跟球迷來說都是大挑戰。

陳宥丞打完後也說，昨天丟球時未開燈，椅套也用布蓋著，比較有防霧作用，球賽正式開打後，觀眾席白色椅子一定會有吃球狀況，需要再檢討，不該等開打以後再調整，會影響球員安全。

楊舜欽表示，之前有請成棒隊來看，因為目前是用臨時電力打燈，色溫不太一樣，要等完工後邀球隊壓力測試，實際的燈光、色溫打下來再看實際影響調整。

民眾黨議員黃瀞瑩以球迷角度認為螢幕太小，應該調整，楊舜欽說，未來會再加掛螢幕，目前會先以拿到使用執照為目標。

教委會召集人、議員王閔生表示，大巨蛋預計7月取得使用執照。根據市府去年11月中旬核定遠雄的投資執行計畫書，未來大巨蛋營運第二年起，運動競技類活動占所有活動57%，第五年開始預計達到65%。楊舜欽表示，預計2025年起每年辦40場運動活動，2028年起增至55場。