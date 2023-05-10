北市議員推凍卵補助 1次3萬元

母親節將屆，藍綠議員陳怡君、柳采葳、洪婉臻、林延鳳分別領銜提案，在議會爭取「凍卵補助」，造福設籍北市的年輕女性。警政衛生委員會昨審議通過凍卵補助案送市府研議，後續送大會討論，也建議與中央討論「人工生殖法」的條件放寬。衛生局長陳彥元回應，將與專家、學者討論並研議辦理。

陳怡君說，女性工作忙碌，有意生育者會考慮凍卵，但費用高達8至10萬元，因而卻步。提案34至40歲女性經醫師評估、提出凍卵手術證明，可獲市府一次性3萬元補助，往後3年能申請每年5千元卵子保存補助費；桃園市府已施行凍卵補助計畫，北市身為六都之首也應有所為。

柳采葳表示，25至35歲是健康生育的年紀，研究報告顯示女性卵子的活力，不只與年紀增長有關，工作量、壓力、飲食與生活習慣等因素，都可能讓卵子活力下降，希望女性到生育年齡，還有機會做選擇。

林延鳳指出，不分藍綠議員提凍卵補助，以目前急速冷凍技術而言，解凍成功率達9成，衛生局卻回應解凍後品質有疑慮，直言不厚道。她提案凍卵補助包含檢測費與保存費，讓女性先檢測確認卵子健康度，再考慮要不要凍卵。

議員李建昌要求衛生局，提供已有凍卵補助縣市的實際成效、使用率等資料。陳彥元回應，將與專家開會討論，研議辦理。

議員苗博雅說，依照「人工生殖法」，女性凍卵後要使用，丈夫必須簽字同意，換言之，女性沒有結婚對象，縱使本身條件足夠、有生育意願也養得起，仍不能使用；凍卵使用率高低與法規有連動，因法規限定異性夫妻，同性伴侶無法適用，強調北市衛生局態度不該保守，應積極向中央討論該法開放與否。

衛生局健康管理科長林夢蕙說，凍卵補助提案涉及「人工生殖法」與醫學專業，目前安排專家、學者共同討論，尚無明確開會期程，另會將議員意見轉達中央，評估是否放寬該法條件。