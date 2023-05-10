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北北基桃1200月票擬7月上路 預估42萬人用

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

北北基桃1200交通月票預計7月上路，北市交通局長謝銘鴻昨表示，北北基桃1200月票預計5月26日就會有審查結果，目標7月1日實施，預估上路第一個月會有42萬人使用，民國114年目標年達到79萬人使用，北市一年負擔14.2億元。

議員陳賢蔚昨在議會交通部門質詢指出，北北基桃1200月票上路，雙北1280月票也將結束，1280的成效好不好？謝銘鴻表示，雙北實施1280月票，經調查私人運具的移轉比率約6.6%，大幅降低通勤民眾通勤負擔，這是雙贏，1280吃到飽月票實施至今，單月最高34萬人使用。

謝銘鴻表示，中央4月公布補助辦法後，北北基桃共同提出申請，5月12日就會去簡報，5月26日就會有審查結果，目標預計7月實施，針對定期票的使用須知等，過程中也都有不斷研擬，不過現在都談得差不多，未來改成1200上路後，過了9月應該可以成長到50萬人使用，還會逐年成長。

謝銘鴻表示，至於北市負擔經費，雙北1280吃到飽一年負擔10.24億元，之後1200月票因還要負擔桃園基隆經費，初估到民國114年會負擔14.2億元，交通部希望上路後，每年會有5％的成長量，預估114年使用人數達79萬人，希望減輕年輕人負擔，也能減少私人運具使用。

北市 吃到飽 交通部

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