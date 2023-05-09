新北議員抨雙拼厝違法拆除釀家破人亡 市府表遺憾

新北市議員陳乃瑜今天在議會質詢稱，新店某處雙拼透天厝因市府違法發拆除執照，導致家破人亡悲劇；市府表示，這起私權糾紛進入司法程序，對於屋主家屬不幸過世深表遺憾。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員陳乃瑜質詢表示，新店雙拼透天厝案就是因為新北市府違法核發拆除執照的錯誤，讓房屋結構受損，化糞池破裂，陳情人行動不便的老父親因上下樓上廁所跌倒摔傷過世。

陳乃瑜更舉鄭南榕案及恩恩案，批評侯友宜「到底還要害多少人家破人亡，才肯罷手」，侯友宜回說，他自己一生就是在保護別人。

工務局隨後也發布新聞稿指出，新店這起雙拼透天厝拆除私權糾紛，已進入司法訴訟程序，對於其中屋主家屬不幸過世深表遺憾，並強調始終秉公處理此案，希望政治人物不要藉機灑鹽，挑撥政府與民眾情誼。

工務局說明，此雙拼式透天厝建築物中，有1戶申請拆除改建，為保留與鄰房原有共同壁不拆，申請人出具拋棄共同壁同意書及建築師出具結構安全證明書，同時退縮配置建築。因無使到雙方共用共同壁，故無須檢附鄰房同意書，予以核發建造執照併同拆除執照。

工務局表示，有關陳情人所指共用化糞池遭拆除部分，因原有73年使用執照並未將化糞池位置標示，故當時拆照並無核准這部分。化糞池雖屬私權，但顧及已影響居住品質，工務局已協調重新在新建案的基地範圍內施作臨時化糞池供鄰房使用。

工務局表示，陳情人不服工務局核發建照、拆照，向行政法院提起行政訴訟，經最高行政法院發回更審，工務局對此表示尊重，但對於政治人物趁機謾罵，挑撥政府與民眾情誼的行為不足取，不予苟同。