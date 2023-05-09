快訊

不忍了！泰山公告：解任陳敏薰獨立董事職務

桃園羽球場天花板崩落遭監院糾正 張善政市府回應了

新北議員抨雙拼厝違法拆除釀家破人亡 市府表遺憾

中央社／ 新北9日電

新北市議員陳乃瑜今天在議會質詢稱，新店某處雙拼透天厝因市府違法發拆除執照，導致家破人亡悲劇；市府表示，這起私權糾紛進入司法程序，對於屋主家屬不幸過世深表遺憾。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員陳乃瑜質詢表示，新店雙拼透天厝案就是因為新北市府違法核發拆除執照的錯誤，讓房屋結構受損，化糞池破裂，陳情人行動不便的老父親因上下樓上廁所跌倒摔傷過世。

陳乃瑜更舉鄭南榕案及恩恩案，批評侯友宜「到底還要害多少人家破人亡，才肯罷手」，侯友宜回說，他自己一生就是在保護別人。

工務局隨後也發布新聞稿指出，新店這起雙拼透天厝拆除私權糾紛，已進入司法訴訟程序，對於其中屋主家屬不幸過世深表遺憾，並強調始終秉公處理此案，希望政治人物不要藉機灑鹽，挑撥政府與民眾情誼。

工務局說明，此雙拼式透天厝建築物中，有1戶申請拆除改建，為保留與鄰房原有共同壁不拆，申請人出具拋棄共同壁同意書及建築師出具結構安全證明書，同時退縮配置建築。因無使到雙方共用共同壁，故無須檢附鄰房同意書，予以核發建造執照併同拆除執照。

工務局表示，有關陳情人所指共用化糞池遭拆除部分，因原有73年使用執照並未將化糞池位置標示，故當時拆照並無核准這部分。化糞池雖屬私權，但顧及已影響居住品質，工務局已協調重新在新建案的基地範圍內施作臨時化糞池供鄰房使用。

工務局表示，陳情人不服工務局核發建照、拆照，向行政法院提起行政訴訟，經最高行政法院發回更審，工務局對此表示尊重，但對於政治人物趁機謾罵，挑撥政府與民眾情誼的行為不足取，不予苟同。

透天厝 陳乃瑜

延伸閱讀

「挺侯大會」開88桌？ 侯友宜備詢無奈聳肩

議員控市府讓民眾拆房害死人 侯友宜：一直都有介入

郭台銘質疑蔡政府搞到警總要回歸 侯友宜：希望回歸民防法

突擊出訪新加坡遭質疑為選總統 侯友宜：都依規定、在國外也處理市政

相關新聞

機車停車格畫黃線民眾霧煞煞 北市：將加註是收費車格

市府在各大商圈、市中心捷運站周邊的路邊機車停車格實施收費，停管處將原本機車停車格白線框內，再塗上黃色框，以利民眾辨識。北...

挨轟「是有多缺錢?」 北捷忠孝新生站設攤恐影響公安

為提高附業收入，台北捷運近期在忠孝新生站付費區內通道，以3天2萬5千元租金外租給市集擺攤，引發民眾質疑，捷運站內怎會有流...

金山模範母親愛心滿滿 志工服務20餘年溫暖社會

母親節將至，金山區公所舉辦區級模範母親表揚活動，特別找來魔術達人到現場表演魔術，設計了近距離互動又應景溫馨環節，金美里的模範母親高碧真，平日照顧失智的小姑及96歲的婆婆，志工服務已20餘年，累計服務時數已有13,128小時，「歡喜做、甘願受」的精神令人佩服。

聖約翰科大學生來作伴 石門馨窩長輩歡慶母親節

母親節前夕，聖約翰科大樂齡系用不一樣的方式陪伴長輩過節，特別前往馨窩石門據點，帶上園藝治療花草，讓長輩運用視、聽、嗅、觸、味覺等五感體驗，讓長輩做出美麗的玫瑰花愛心，還有老師與學生們的滿滿母親節祝賀，就是在母親節收到最好的母親節禮物。

淡水油車里共餐慶祝母親節 大蛋糕加持場面溫馨

淡水區油車活動中今(9)日非常熱鬧，也是老人共餐活動，油車里長唐儷樺特別在共餐活動上，提前為里內的長者媽媽們來慶祝母親節，並且由紅樹林數位有線電視提供一個大蛋糕，在里長市議員及區長的陪同之下，歡慶母親節。

淡水鄧公國小創意無限 環保減塑園遊會好熱鬧

新北市淡水區鄧公國小舉辦學校暨社區「環保減塑」園遊會，全校親師生及社區都熱情參與，總計有56個攤位，其中有許多讓人眼睛為之一亮的特色攤位，活動一開始也由得到全國特優的兒童樂團進行精彩的開場表演，將活動帶入最鬧熱的氣氛當中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦