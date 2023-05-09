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公私合力洗刷及翻新 重現石碇光明橋單車秘境無敵美景

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北石碇光明里內的光明橋是在地要道，但18年來在雨多潮濕情況下外表斑駁，在地里長號召志工及公所一同清洗及粉刷，展現原本的白鐵原貌。圖／石碇區公所提供
新北石碇光明里內的光明橋是在地要道，但18年來在雨多潮濕情況下外表斑駁，在地里長號召志工及公所一同清洗及粉刷，展現原本的白鐵原貌。圖／石碇區公所提供

新北石碇光明里內的光明橋是在地要道，風景優美下更是單車客秘境，但18年來在雨多潮濕情況下，白鐵欄杆油漆斑駁，橋頭也成了灰黑色。在地里長號召志工及公所一同清洗及粉刷，展現原本的白鐵原貌，讓橋增添現代感與時尚感。

光明橋座落於永定溪上，是通往當地的松柏崎巷的要道，因風景優美而吸引不少單車客前往，但建橋至今18年來，在石碇多雨潮濕情況下，原先白鐵欄杆上的白色油漆已逐漸斑駁，成灰灰髒髒一片，洗石子的橋頭也變成了灰黑色。

光明里長黃寶緻及先生陳榮豐在近日一同帶領里內志工重新將橋清洗及粉刷，將積滿塵垢的欄杆及橋墩白漆費力除垢，甚至出動強力水柱清洗之後，展現了原本的白鐵原貌，橋墩也潔白如新，志工們接著並為橋身油漆，讓橋身現在增添現代感、時尚感。

石碇區公所表示，會起心動念改造光明橋，是因為該橋是在地居民的回憶，也希望所有民眾到橋上佇足欣賞當地美景；另外，除為光明橋清理外，也修剪及種植光明路花草。區長劉彥伯也非常感謝志工們的幫忙，盼未來持續共同整合里內、外資源，提升了里民的生活品質。

新北石碇光明里內的光明橋是在地要道，但18年來在雨多潮濕情況下，白鐵欄杆油漆斑駁，橋頭也成了灰黑色。在地里長號召志工及公所一同清洗及粉刷，展現原本的白鐵原貌。圖／石碇區公所提供
新北石碇光明里內的光明橋是在地要道，但18年來在雨多潮濕情況下，白鐵欄杆油漆斑駁，橋頭也成了灰黑色。在地里長號召志工及公所一同清洗及粉刷，展現原本的白鐵原貌。圖／石碇區公所提供

單車 新北

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