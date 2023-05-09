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貢寮海洋音樂祭劃下句點 新北：轉型在地活動

中央社／ 新北9日電

曾孕育許多知名獨立樂團的貢寮海洋音樂祭停辦，新北市觀旅局長楊宗珉表示，在當地腹地有限下，活動將於5月20日起轉型，結合地方店家推動衝浪及露營等在地活動。

貢寮海洋音樂祭是新北市重要指標活動，結合海洋獨立音樂大賞，更孕育蘇打綠等許多知名獨立樂團，今天在新北市議會民進黨議員林裔綺的質詢下，確定海洋音樂祭將停辦，她要求觀旅局應和地方充分溝通。

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，貢寮海洋音樂祭過去因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦3年，在當地腹地有限下，經與地方溝通後，將於5月20日起到6月，轉型舉辦4週的在地活動。

他答詢表示，將用比較符合貢寮當地情形進行活動，和當地店家合作，結合山和海的環境，以衝浪及露營等方式舉辦，後續再結合福隆沙雕祭舉辦一波波活動。

楊宗珉向中央社表示，貢寮海洋音樂祭將轉型為「青春山海線—共享山海情」活動，將過去在沙灘舉辦2到3天的活動，改為更加細水長流的在地活動，還將包括戶外電影院及小型音樂演唱會等活動。

楊宗珉表示，海洋獨立音樂大賞停辦後，後續仍會舉辦河海音樂祭，在淡水漁人碼頭及新北大都會公園等地，提供獨立樂團展演的舞台空間。

他也表示，結合昔日巡山祈福文化習俗的「九份紅燈籠祭」，今年第1次舉辦就獲得美國國際獎項協會（IAA）的「繆思創意獎（MUSE Creative Awards）」的肯定，因此，明年確定將會擴大續辦。

貢寮 海洋音樂祭

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