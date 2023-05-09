1200月票 北市府估5月26日審查出爐

北北基桃1200元月票目標7月實施。台北市交通局長謝銘鴻今天指出，此政策為北北基桃共同提出申請，5月12日將赴中央簡報，預計26日審查結果出爐，目前估7月初可實施。

台北市議會大會下午召開交通部門質詢及答覆，台北市政府交通局等官員列席、備詢。民進黨籍台北市議員陳賢蔚質詢北北基桃推出新台幣1200元月票目前進度。

北市交通局長謝銘鴻答詢，此政策為台北、新北、基隆、桃園一起提出申請，中央4月公布相關補助方法，4市近期都在研擬相關提案，5月12日將赴中央簡報，預計26日審查結果出爐，但仍要等中央宣布定案後，台北市對外公布才會較妥適，但中央和地方政府都以7月初上線為目標。

陳賢蔚追問1200元月票啟用後的效應，謝銘鴻說，1200元月票納入基隆、桃園、新北，預估若在7月上路使用人數約可達42萬人，9月可成長至50萬人，未來應可逐年成長，初估2025年達79萬人。

謝銘鴻被問及台北市在1200元月票負擔經費時說，初估2025年經費會至14億，並期盼1200元月票上路後，可減輕年輕人負擔，及減少民眾使用私人運具。

台北、新北、基隆、桃園將合推1200元月票，30天內可無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。

謝銘鴻2月間受訪表示，1200元月票4市樂觀其成，財務部分，預估中央負擔55億元、4市共負擔26億元，對地方政府是負擔，希望中央幫忙能全額補助國道客運與台鐵。