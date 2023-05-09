機車停車格畫黃線民眾霧煞煞 北市：將加註是收費車格

市府在各大商圈、市中心捷運站周邊的路邊機車停車格實施收費，停管處將原本機車停車格白線框內，再塗上黃色框，以利民眾辨識。北市議員陳慈慧下午在議會質詢指出，很多民眾對此感到很困惑，到底可不可以停車？還是臨時停車？她建議可加註文字，寫上收費機車格。停管處承諾會加註文字，今年會逐步完成。

北市路邊機車停車格，加繪奶黃色內框線，屬收費機車停車格。塗色的原因是現行收費機車停車格僅透過停車收費牌面標示，不利駕駛判斷；為凸顯機車格收費與未收費之差異，在同一停車區塊內加繪奶黃色內框線強化標示，使民眾將黃色與實施停車收費產生連結，表示該格位實施停車收費。

陳慈慧指出，機車格外面畫一圈黃線，讓民眾很困惑，到底可不可以停車？向她陳情的民眾，有的是年長長輩，可能接收資訊沒這麼快速，或是不了解，會以為是臨停或者不能停，針對這種機車格，她建議像是汽車停車格位旁邊可以加註文字寫上收費機車格。

停管處長李昆振說，停車格的標示，有停車場法做相關標線的標示，用意在於提醒收費格位，有的牌面標示，只是加強標示作用。市府也已聽到民眾的聲音，會在收費機車格位，加註文字，預計今年會逐步完成。