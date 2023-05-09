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唱老歌學手語 汐止福德銀髮俱樂部長輩樂學習

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區福德銀髮俱樂部老人家上課邊唱國台語老歌，四肢也能搭配著動一動，都學的好開心。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區福德銀髮俱樂部老人家上課邊唱國台語老歌，四肢也能搭配著動一動，都學的好開心。 圖／觀天下有線電視提供

如何讓長輩健康樂活，汐止區福德銀髮俱樂部安排了多元課程，其中唱經典老歌學手語很受歡迎，雖然，記手語有點難也很容易忘記，不過，老人家上課邊唱國台語老歌，四肢也能搭配著動一動，都學的好開心。

社后長老教會牧師李明儒表示，教長輩熟悉的老歌再加上手語，最重要是因為溝通有語言的溝通跟非語言的溝通，像非語言溝通就是肢體表達，在跟長輩相處的時候會發現，長輩其實在口語上的溝通或許因為退化的緣故比較難以表達，但是如果長輩能學手語，跟兒女們也能學手語，就可以用比的來表達自己想要說什麼。

搭配經典老歌，一支小雨傘、愛拼才會贏、媽媽請你也保重，老師在上面教，學員們就在底下跟著一起做，先是將歌詞的手語教一遍，接著結合音樂學，值得一提的是，還將手腳肌耐力的動作也編進去，讓老人家一邊動健康。

樂齡健身運動指導員唐國徵指出，因為長輩比較熟悉的就是老歌，樂齡的部分首先就是要讓他們有興趣，激勵長輩想運動，所以藉由音樂這部分帶入想要的運動，設計在歌詞裡面，可以有核心、有氧、有肌耐力。

長輩 手語 語言

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