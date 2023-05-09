接污水最後一哩路 汐止東勢里社區等三年終完工

汐止區東勢里的污水下水道工程已經進行了好幾年，不過，在東勢街山坡地社區，卻因為卡在法規問題，相距短短幾十公分的管接不起來，所以，新北市議員廖先翔就協助修法令，花了三年時間，讓東勢街公有污水下水道系統最後一哩路，終於接起來，也讓社區好開心。

新北市議員廖先翔表示，東勢街山坡上有非常多的社區，過去為了處理污水的問題社區聯合自設了一個污水廠有一個聯合會，大概在三、四年前，新北市政府水利局有協助挖了污水幹管上來，也施作好了三年多，但因為一些法令的問題，導致社區沒辦法接管，變成這個工程做好後沒有任何的效益，也閒置了三、四年，經過這段時間大家一起努力下，也透過市政府的協助修改了一些污水接管的辦法，讓山上的污水管理委員會的污水幹管，可以直接接到市府水利局污水管，現在問題克服了完成接完，山上的污水廠不用再多花錢養護之外，每年可以省下35-40萬的經費。

東勢里山坡污水廠聯合委員會總幹事徐先生說，因為都是自設污水廠，一直都非常期待政府能把污水納入新北市政府的污水下水道，已經期待非常多年了，非常感謝廖議員替委員會協調非常多次，將接管的最後一哩路完成。

東勢里長賴一山指出，東勢里的地下污水化是政見之一，經過108年7月開始，已經陸陸續續完工了，也感謝廖議員幫忙協調，總算完成最後一哩的污水接管，目前有完成污水接管的有667戶。