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瑞芳爪峰社區共餐慶祝母親節 幼兒園獻舞長者樂開懷

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區爪峰社區的共餐日，幼兒園一群小可愛也到場扭腰擺臀組曲連發，逗得長者樂開懷。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區爪峰社區的共餐日，幼兒園一群小可愛也到場扭腰擺臀組曲連發，逗得長者樂開懷。 圖／觀天下有線電視提供

今(9)日是瑞芳區爪峰社區的共餐日，適逢母親節前夕，共餐也加菜好豐富，代表爪峰里的模範母親也特地準備蛋糕和康乃馨分送給共餐的長者，爪峰幼兒園一群小可愛也到場扭腰擺臀組曲連發，逗得長者樂開懷。

每年的母親節前夕，爪峰幼兒園這些可愛的小朋友，都會到爪峰社區共餐據點，大方獻舞給長輩看，歡樂的歌曲一首接一首，這些小可愛們賣力舞動，讓長輩看到都好開心，也為共餐增添滿滿的活力。

爪峰社區發展協會理事長張信義說，在過幾天就是母親節，因此特別加菜來慰勞里內的婆婆媽媽們，也有代表里內的模範母親準備蛋糕和康乃馨與大家分享喜悅。

爪峰里里長簡明慧說，感謝爪峰幼兒園的小朋友每年母親節前夕，都銀髮俱樂部共餐前，為長輩帶來練習很久的組曲，甚至還有準備小禮物，一一送給現場長輩，想必讓這些長輩留下難忘的母親節回憶。

長輩 母親節 幼兒園

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