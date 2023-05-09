淡水鄧公國小創意無限 環保減塑園遊會好熱鬧

新北市淡水區鄧公國小舉辦學校暨社區「環保減塑」園遊會，全校親師生及社區都熱情參與，總計有56個攤位，其中有許多讓人眼睛為之一亮的特色攤位，活動一開始也由得到全國特優的兒童樂團進行精彩的開場表演，將活動帶入最鬧熱的氣氛當中。

另外，校外的淡大外交系各國美食料理，用英文點餐有優惠。鄧公里的二手好物分享、消防隊的防溺宣導、幸福里的媽媽手工藝品創作、生命體驗小遊戲等，非常多元豐富。

鄧公國小校長謝芳儒表示，鄧公國小在好多年前就開始以「環保減塑」為題，來參加園遊會的學生、家長甚至貴賓們都要自備餐具，因為這場園遊會不提供一次性餐具，商品也大多以裸賣為主，不會預先做包裝，學校園遊會結束後總共只有2大袋垃圾，這都要感謝老師用心指導小朋友做環保減塑的教育。

為了配合環保減塑的主題今年改以發園遊券取代發便當的方式，讓來幫忙的大小志工可以自備餐具與學生同樂，圖書館則推出「閱讀的新生命」。

讓大家一同體驗書本循環再生的旅程。其中有許多讓人眼睛為之一亮的特色攤位，包括了，鄧公里的二手好物分享、消防隊的防溺宣導、幸福里的媽媽手工藝品創作、生命體驗小遊戲等，非常多元豐富。校內的第一號攤位就是輔導室的校貓，毛球，還有鄧公人難忘的園遊會回憶鬼屋。這次的攤位多場地廣，美食攤位與遊戲攤位都各具特色。鄧公國小在親師生通力合作下，成功辦了一場熱鬧又富有教育意義的環保減塑園遊會。