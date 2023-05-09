淡水油車里共餐慶祝母親節 大蛋糕加持場面溫馨

淡水區油車活動中今(9)日非常熱鬧，也是老人共餐活動，油車里長唐儷樺特別在共餐活動上，提前為里內的長者媽媽們來慶祝母親節，並且由紅樹林數位有線電視提供一個大蛋糕，在里長市議員及區長的陪同之下，歡慶母親節。

新北市議員陳偉杰更將手上的康乃馨一朵一朵送到每位長者手上，另外市議員陳家琪也準備蛋糕小餐盒，要送給每位長者來歡慶母親節。

油車里長唐儷樺表示，每個星期二，就是油車里的共餐活動，在疫情趨緩後，首度開始舉辦共餐，正好這個星期是屬於母親的日子，為此市議員也到場一起與長者們共同渡過母親節。

另外紅樹林有線電視為了回饋地方，更提供經費準備了大蛋糕，要來為在場的媽媽們歡慶節日。

里長唐儷樺也說，他們共餐的菜都是自己種的，加上里長親自下廚還有志工的幫忙，讓媽媽們可以不用煮飯，也可以與鄰居一起吃上一頓家常菜非常溫馨。

區長巫宗仁表示，看到長者臉上的笑容，也要將手中的蛋糕送到他們手上，更希望這場共餐活動，不僅是要照顧所有的長者，更要幫媽媽們過一個難忘的回憶。