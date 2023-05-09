聖約翰科大學生來作伴 石門馨窩長輩歡慶母親節

母親節前夕，聖約翰科大樂齡系用不一樣的方式陪伴長輩過節，特別前往馨窩石門據點，帶上園藝治療花草，讓長輩運用視、聽、嗅、觸、味覺等五感體驗，讓長輩做出美麗的玫瑰花愛心，還有老師與學生們的滿滿母親節祝賀，就是在母親節收到最好的母親節禮物。

聖約翰科技大學樂齡福祉與健康促進系主任張家臻表示，這次帶領樂齡系同學與馨窩石門據點長輩共同歡度感恩月份，與學生一起帶領長輩進行園藝治療花草體驗活動，傳遞健康價值，也祝福長者元氣滿滿，並透過藝術治療手作玫瑰卡，帶來不同的成就感，營造幸福氛圍。

聖約翰科大樂齡系應用青銀共融模式，運用視、聽、嗅、觸、味覺等五感體驗，帶來十足有感的慶賀模式，課程中帶來不同的花草茶原料，讓長輩一一認識，隨後選擇自己喜歡的花草，泡成花草茶喝，除此之外，還有訓練長輩手眼協調與小肌肉運動的輕黏土課程，讓長輩做出美麗的玫瑰花愛心。

石門馨窩長輩游林杏說，有學生的陪伴與教學，度過了充實愉快的一天，而熱鬧的據點中，還有老師與學生們的滿滿母親節祝賀，就是今年母親節收到最好的母親節禮物。