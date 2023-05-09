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好市多莓果事件 蔣萬安3裁示:設A肝專區、促賠償機制

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

好市多苺果事件持續，台北市昨有1例疑似急性病毒性A型肝炎通報，疫調發現個案曾於3月底至4月底食用好市多買的冷凍綜合莓果，疾管署今公布複驗結果為陰性。台北市長蔣萬安今做出三點裁示，衛生局官網設置A肝資訊專區、好市多近日應要公布賠償機制，消保官應維護消費者權益；各局處也應加強即時說明處理進度，讓民眾安心。

蔣萬安今天上午市政會議聽取衛生局報告莓果事件處理，蔣表示，最近有好市多進口銷售冷凍綜合莓、藍莓，陸續驗檢出Ａ型肝炎汙染的事件。事發以來，他非常關心，衛生局從檢驗到衛教都非常盡責努力，法務局針對退費機制及補償方案對業者進行要求，整體而言，展現了北市府關心市民健康、關心消費者權益的態度，主動積極處理。

蔣萬安說，事件發生之後，衛生局第一時間已到好市多內湖和北投分店稽查，也在現場輔導業者，告訴他們應該提供疾管署公布的注意事項給消費者參閱，而且還要求業者依食品安全衛生管理法規定，進行自主管理，維護市民權益。好市多2家分店的問題莓果，陸續下架、辦理退貨，台北市政府也會持續監督下架回收及銷毀事宜。

衛生局也報告，他們是在5月5日接獲1例急性病毒性A型肝炎通報，經疫調發現個案曾經在3月底至4月底期間，食用了在好市多購買的冷凍綜合莓果，目前個案跟2位同住家人都沒有急性病毒性A型肝炎症狀，原檢體已送中央實驗室複驗，結果為陰性。

另外，5月4日，法務局跟衛生局也已要求好市多到市府來說明，提出三點要求，包括好市多要研議針對購買藍莓或綜合莓紀錄的消費者，應增列更多管道的退費方式；消費者如果經過醫生評估，有需要進行醫療行為部分，例如施打A肝疫苗等等，好市多應負責全部賠償責任；就銷售紀錄中有購買相關產品的會員，縱使沒有相關身體不適，仍應提出適當補償。

蔣萬安今天也裁示相關局處三點持續加強，第一、衛生局在官網上，將A肝資訊獨立出來成為專區，讓民眾能夠即時知道資訊；第二、好市多近日應該要公佈賠償機制，請法務局消保官即時而完整地掌握並了解，也適時對外說明，站穩維護消費者權益的立場；第三、請各局處加強即時說明政策推行或問題處理進度，讓市民看見政府的努力，也更能讓民眾安心。

衛生局 好市多

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