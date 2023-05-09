北市母親節禮包 兒童新樂園免費逛

周末就是母親節，北市觀傳局整裡出要送給媽媽的大禮包，包括孕前檢查補助、生育獎勵金、健康檢查補助、兒童新樂園優惠及貓空電子套票等。另外，正在進行中的「Let's購台北」振興活動，在5月14日母親節當日前消費登錄，還能加碼「母親節感恩抽」，有機會獲得元氣能量椅等總價值近55萬元的獎品。

北市觀傳局表示，家中有12歲以下小朋友的媽媽們，兒童新樂園於5月13日、14日推出入園優惠，只要是帶著12歲以下兒童共遊的親子遊客，家長1人可享免費入園，且臨櫃購買一日樂fun券，額外贈送家長1張。民眾持一日樂fun券，和小朋友著親子裝在園區拍照打卡，還能到遊客服務中心兌換限量超值禮袋。

另外，正在進行中的「2023 Let's購台北 消費歡樂抽」的發票登錄抽獎活動，4月1日至5月31日於台北市消費滿200元，就能登錄抽頭獎500萬等總價值超過2200萬元獎項，母親節加碼抽OGAWA 能量椅、BOSCH洗碗機、蒸氣烘烤微波爐。

觀傳局指出，衛生局針對已結婚但未生育第一胎，且配偶任一方設籍台北市的市民，提供婚前健檢及孕婦唐氏症篩檢補助金。除了媽媽之外，爸爸也有婚後健康檢查指定項目補助，透過完善的孕前檢查，迎接健康寶寶的到來。

觀傳局說，今年北市府也推出生育獎勵金加倍送，爸媽其中一方連續設籍北北基10個月以上，且申請時設籍於臺北市，新生兒在台北市完成出生登記，就可以申請第1名子女4萬元、第2名4.5萬元、第3名以上5萬元的生育獎勵金。

而今年4月推出的99元「動貓樂玩套票」也很適合安排母親節親子一日遊。觀傳介紹，套票內含3張票券，包含台北市立動物園入園門票、遊客列車乘車券及貓空纜車一站票各1張，可以先搭乘貓纜到動物園南站入園，再坐上動物造型的遊客列車遊覽園區，到達鳥園站下車輕鬆徒步遊園。