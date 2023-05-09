快訊

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

2024總統支持侯友宜還是郭台銘？張善政脫口「這一句」

北市母親節禮包 兒童新樂園免費逛

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
為了迎接母親節，台北市兒童新樂園於於5月13日、14日推出入園優惠，只要是帶著12歲以下兒童共遊的親子遊客，家長1人可享免費入園，且臨櫃購買一日樂fun券，額外贈送家長1張。記者許正宏／攝影
為了迎接母親節，台北市兒童新樂園於於5月13日、14日推出入園優惠，只要是帶著12歲以下兒童共遊的親子遊客，家長1人可享免費入園，且臨櫃購買一日樂fun券，額外贈送家長1張。記者許正宏／攝影

周末就是母親節北市觀傳局整裡出要送給媽媽的大禮包，包括孕前檢查補助、生育獎勵金、健康檢查補助、兒童新樂園優惠及貓空電子套票等。另外，正在進行中的「Let's購台北」振興活動，在5月14日母親節當日前消費登錄，還能加碼「母親節感恩抽」，有機會獲得元氣能量椅等總價值近55萬元的獎品。

北市觀傳局表示，家中有12歲以下小朋友的媽媽們，兒童新樂園於5月13日、14日推出入園優惠，只要是帶著12歲以下兒童共遊的親子遊客，家長1人可享免費入園，且臨櫃購買一日樂fun券，額外贈送家長1張。民眾持一日樂fun券，和小朋友著親子裝在園區拍照打卡，還能到遊客服務中心兌換限量超值禮袋。

另外，正在進行中的「2023 Let's購台北 消費歡樂抽」的發票登錄抽獎活動，4月1日至5月31日於台北市消費滿200元，就能登錄抽頭獎500萬等總價值超過2200萬元獎項，母親節加碼抽OGAWA 能量椅、BOSCH洗碗機、蒸氣烘烤微波爐。

觀傳局指出，衛生局針對已結婚但未生育第一胎，且配偶任一方設籍台北市的市民，提供婚前健檢及孕婦唐氏症篩檢補助金。除了媽媽之外，爸爸也有婚後健康檢查指定項目補助，透過完善的孕前檢查，迎接健康寶寶的到來。

觀傳局說，今年北市府也推出生育獎勵金加倍送，爸媽其中一方連續設籍北北基10個月以上，且申請時設籍於臺北市，新生兒在台北市完成出生登記，就可以申請第1名子女4萬元、第2名4.5萬元、第3名以上5萬元的生育獎勵金。 

而今年4月推出的99元「動貓樂玩套票」也很適合安排母親節親子一日遊。觀傳介紹，套票內含3張票券，包含台北市立動物園入園門票、遊客列車乘車券及貓空纜車一站票各1張，可以先搭乘貓纜到動物園南站入園，再坐上動物造型的遊客列車遊覽園區，到達鳥園站下車輕鬆徒步遊園。

北市 母親節 觀傳局

延伸閱讀

55分鐘快速烘乾全家衣物！BOSCH Heat Pump速效乾衣機母親節組合價現省22,800元

北市議員今提「凍卵補助」 衛生局：研議辦理

華山與弘光科大慶祝母親節送暖 獨居阿嬤樂開懷

麥當勞買1送1！麥當勞APP刮出「麥香魚、大麥克」5人氣品項買一送一，母親節限定「這日」開刮

相關新聞

挨轟「是有多缺錢?」 北捷忠孝新生站設攤恐影響公安

為提高附業收入，台北捷運近期在忠孝新生站付費區內通道，以3天2萬5千元租金外租給市集擺攤，引發民眾質疑，捷運站內怎會有流...

考察大巨蛋 2028年起每年辦55場運動活動

台北市議會教育委員會今天前往大巨蛋考察，並關注草皮、座椅、逃生路線等問題，教委會召集人、北市議員王閔生表示，大巨蛋預計今...

民怨砂石車抄捷徑闖禁行區 八里忠孝路6月設告示牌禁行

新北市八里重劃區因淡江大橋第2標八里端通車後，增設八里一交流道（忠孝匝道），大型砂石車進出頻繁。議員陳家琪批評，部分路段...

萬大線二期追加220億 侯友宜：中央地方按比例分配

新北市議會今總質詢，議員卓冠廷提問捷運三鶯線、捷運萬大線進度問題，新北市長侯友宜表示，由於缺工缺料關係，地下段於上月招標...

北市議員今提「凍卵補助」 衛生局：研議辦理

母親節前夕，北市議員陳怡君、柳采葳、洪婉臻、林延鳳不分藍綠，分別領銜提案，在議會爭取「凍卵補助」，造福設籍北市25歲至4...

中和立德街26巷路面遭泥水衝破 市府緊急要求建案停工

新北市中和區立德街26巷今上午路面出現坑洞，還有隆起及滲水現象，引發民眾憂心。新北工務局表示，是一旁科技大樓基地內灌漿工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦