議員控市府讓民眾拆房害死人 侯友宜：一直都有介入

新北市議會今日總質詢，民進黨新北市議員陳乃瑜指出，新北30年以上老屋有79多萬戶，但危老重建僅有488件，新店還有民宅被市府拆除，導致民眾家中化糞池垮掉，屋主爬到二樓上廁所，還因此摔死，導致「家破人亡」。侯友宜表示，該案從頭到尾都有介入，請議員尊重專業。城鄉局長黃國峰則說，30年以上老屋不能都算違老，觀念應該先釐清。

陳乃瑜指出，新北市30年屋齡以上得老屋總共有79萬7913戶，侯友宜根本不知道，自己還更清楚，另外老屋重建更新的速度也過慢。根據營建署報告，截至三月底，新北市危老重建只有488件。目前新店區有許多40年的老屋，其中九成都集中在安坑地區。

陳乃瑜提到，新店有一棟超過40年雙拼建築，共同領有一張使用執照，但因為新北市府的無情、冷血，疑似違法核發拆除執照，由於兩棟房子是連在一起的，其中一間房子拆除後，導致另一間房子都快垮了，化糞池也破損了，全家都在糞水中生活，屋主是行動不便的老人家，僅能到二樓上廁所，結果因此摔死，這是不是就是家破人亡？

新北市工務局回應，該棟房屋使用執照是在1984年核發，是將近40年雙拼老屋，其中一棟屋主想要改建，但另一位屋主胡小姐不願參與改建。由於法令並沒有規定屋主不能拆除自有部分，所以才會核發拆除建照。

工務局指出，至於損鄰部分，主動拆除房屋的屋主有找新北市結構公會做鑑定報告，胡小姐則找了新北土木公會，不過最後胡小姐對鑑定報告修復內容尚有疑慮，所以尚未進場修復。

工務局提到，兩棟建築原本是使用同一個化糞池，起造人拆除自有房屋後，化糞池出現問題，起造人允諾要幫胡小姐蓋化糞池，不過胡小姐不願意。胡小姐現在已對新北市府提起行政訴訟，目前全案已進入司法程序，會尊重司法判決。

侯友宜則說，市府還要再加把勁，現在都更速度是20年前的4.5倍。黃國峰則表示，新北市府現在主要是根據高氯離子老屋在處理，目前都更案約有833件。

城鄉局補充，危老重建僅是多元都更的一部分，新北推動多元都更政策，包括一般都更、防災都更、簡易都更以及整建維護等，多元都更申請1200多案，核准件數達833案，近4年多元都更累積核准件數，已超過歷年累計4.55倍。