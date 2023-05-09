快訊

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

2024總統支持侯友宜還是郭台銘？張善政脫口「這一句」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

考察大巨蛋 2028年起每年辦55場運動活動

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市議會教育委員會今天前往台北大巨蛋考察。記者蘇健忠／攝影
台北市議會教育委員會今天前往台北大巨蛋考察。記者蘇健忠／攝影

台北市議會教育委員會今天前往大巨蛋考察，並關注草皮、座椅、逃生路線等問題，教委會召集人、北市議員王閔生表示，大巨蛋預計今年7月會取得使用執照，遠雄副總經理楊舜欽說明，預計2025年開始每年舉辦40場運動活動，2028年開始提升到55場運動活動。

王閔生表示，今天考察最主要原因，大巨蛋將取得使照，很多設施也設置完成，趁大致完備狀況下過來看一下，今天重點在於人工草皮、座椅顏色等部分，及最重要未來若發生災難時的避難逃生路線。

根據簡報內容，柯市府在去年11月中核定遠雄提報的投資執行計畫書，未來大巨蛋營運第二年起，運動競技類活動佔所有活動中的57%，第五年開始預計達到65%。

楊舜欽說明，在順利拿到使用執照後的隔年算是第一年，預計今年7月取得使用執照營運，以明年為第一年做基準，從2025年開始每年舉辦40場運動競技活動，2028年開始提升到55場運動競技活動。

王閔生表示，今天很多議員都前來關心大巨蛋，大家回去都會針對硬體、未來營運方面等再做功課來監督大巨蛋，相信議員都會提出更有建設性的建議給市府參考。

大巨蛋 運動 王閔生

延伸閱讀

考察大巨蛋／一、三壘應援區太小 議員笑：林襄會有意見

考察大巨蛋／螢幕太小？遠雄：未來會加掛 拿使照為目標

考察大巨蛋／白色椅子易令球隱形影響安全 遠雄：會再調整

北市議會視察大巨蛋 議員投球、接球、撲球

相關新聞

挨轟「是有多缺錢?」 北捷忠孝新生站設攤恐影響公安

為提高附業收入，台北捷運近期在忠孝新生站付費區內通道，以3天2萬5千元租金外租給市集擺攤，引發民眾質疑，捷運站內怎會有流...

考察大巨蛋 2028年起每年辦55場運動活動

台北市議會教育委員會今天前往大巨蛋考察，並關注草皮、座椅、逃生路線等問題，教委會召集人、北市議員王閔生表示，大巨蛋預計今...

民怨砂石車抄捷徑闖禁行區 八里忠孝路6月設告示牌禁行

新北市八里重劃區因淡江大橋第2標八里端通車後，增設八里一交流道（忠孝匝道），大型砂石車進出頻繁。議員陳家琪批評，部分路段...

萬大線二期追加220億 侯友宜：中央地方按比例分配

新北市議會今總質詢，議員卓冠廷提問捷運三鶯線、捷運萬大線進度問題，新北市長侯友宜表示，由於缺工缺料關係，地下段於上月招標...

北市議員今提「凍卵補助」 衛生局：研議辦理

母親節前夕，北市議員陳怡君、柳采葳、洪婉臻、林延鳳不分藍綠，分別領銜提案，在議會爭取「凍卵補助」，造福設籍北市25歲至4...

中和立德街26巷路面遭泥水衝破 市府緊急要求建案停工

新北市中和區立德街26巷今上午路面出現坑洞，還有隆起及滲水現象，引發民眾憂心。新北工務局表示，是一旁科技大樓基地內灌漿工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦