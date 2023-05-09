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考察大巨蛋 2028年起每年辦55場運動活動
台北市議會教育委員會今天前往大巨蛋考察，並關注草皮、座椅、逃生路線等問題，教委會召集人、北市議員王閔生表示，大巨蛋預計今年7月會取得使用執照，遠雄副總經理楊舜欽說明，預計2025年開始每年舉辦40場運動活動，2028年開始提升到55場運動活動。
王閔生表示，今天考察最主要原因，大巨蛋將取得使照，很多設施也設置完成，趁大致完備狀況下過來看一下，今天重點在於人工草皮、座椅顏色等部分，及最重要未來若發生災難時的避難逃生路線。
根據簡報內容，柯市府在去年11月中核定遠雄提報的投資執行計畫書，未來大巨蛋營運第二年起，運動競技類活動佔所有活動中的57%，第五年開始預計達到65%。
楊舜欽說明，在順利拿到使用執照後的隔年算是第一年，預計今年7月取得使用執照營運，以明年為第一年做基準，從2025年開始每年舉辦40場運動競技活動，2028年開始提升到55場運動競技活動。
王閔生表示，今天很多議員都前來關心大巨蛋，大家回去都會針對硬體、未來營運方面等再做功課來監督大巨蛋，相信議員都會提出更有建設性的建議給市府參考。
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